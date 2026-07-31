Украина выдвинула "конкретное предложение": в Польше разъяснили ситуацию с возможностью передачи МиГ-29

Украина передала Польше конкретное предложение об обмене истребителей МиГ-29 на беспилотники, которое польская сторона уже несколько дней анализирует. Окончательное решение о возможной сделке будет принято максимум в течение нескольких недель. В то же время в Варшаве пока не рассматривают вариант финансирования ремонта самолетов за собственный счет.

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Об этом сообщила заместитель министра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая в эфире Radio ZET. Информацию также распространило польское агентство PAP.

Таким образом, украинская сторона вернулась к переговорам с конкретным предложением, определяющим, какие именно типы дронов могут быть переданы Польше в обмен на МиГ-29. Сейчас это предложение анализируется в Министерстве национальной обороны, после чего решение должен принять вице-премьер-министр и глава оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш.

Переговоры находятся на заключительном этапе, и процесс не должен затянуться. Магдалена уверяет, что определиться с будущими договоренностями можно уже в ближайшие недели.

Она также опровергла информацию о том, что Украина настаивает на финансировании Польшей ремонта истребителей. Сейчас стороны обсуждают именно формат обмена, то есть Польша передает самолеты, а Украина — беспилотники.

В случае необходимости польская сторона готова помочь с ремонтом МиГ-29, однако расходы на эти работы должны покрываться Украиной или странами-партнерами, которые согласятся взять это финансирование на себя. На данный момент сценарий, при котором ремонт оплачивала бы Польша, не рассматривается.

В конце 2025 года польское Министерство обороны сообщило о намерении передать Украине часть МиГ-29, которые еще остаются на вооружении польских Военно-воздушных сил. Эти советские истребители постепенно выводятся из эксплуатации и заменяются более современными самолётами.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что предложение Польши передать Украине истребители МиГ-29 остается в силе, однако окончательное решение теперь зависит от Киева. В настоящее время Варшава также ожидает от Украины взаимного сотрудничества, в частности в сфере беспилотных технологий, а переговоры по самолетам продолжаются между военными штабами.

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