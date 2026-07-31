Рязанский НПЗ вновь остановил работу после украинской атаки: в Reuters раскрыли подробности

Один из крупнейших в России нефтеперерабатывающих заводов — Рязанский НПЗ — в среду, 29 июля, вновь остановил работу. Это произошло в результате повреждений, нанесенных украинскими дронами.

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Прогнозируемая продолжительность остановки составит не менее двух недель. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

Что известно

Последняя атака дронов на Рязанский НПЗ вынудила предприятие остановить работу, рассказали изданию два источника из отрасли.

"Рязанский нефтеперерабатывающий завод прекратил работу в среду. Ожидается, что остановка продлится около двух недель", – сообщил один из источников.

"Роснефть", которой принадлежит это предприятие, на запрос журналистов не ответила.

Издание также напоминает, что Рязанский НПЗ подвергся атаке в ночь на 29 июля. Местные власти заявили о "сбитии" над регионом 45 беспилотников. Губернатор области Павел Малков признал, что атака имела последствия. Правда, в присущей российским чиновникам манере: мол, "обломки" вызвали пожары на "промышленных объектах".

"Источники в отрасли сообщили, что нефтеперерабатывающий завод может быть закрыт на две недели, поскольку после внеплановой остановки для возобновления перерабатывающих операций обычно требуется значительное время на возвращение в эксплуатацию первичных и вторичных перерабатывающих установок, корректировку технологических процессов и восстановление спецификаций качества продукции", – отмечает Reuters.

Несмотря на атаку и приостановку работы в среду, утром в четверг на Санкт-Петербургской международной товарной бирже завод продолжал продавать бензин и дизтопливо.

"По данным отраслевых источников, в 2024 году нефтеперерабатывающий завод переработал 13,1 миллиона метрических тонн сырой нефти, что составляет около 4,9% от общего объема переработки нефти в России. В прошлом году он произвел 2,2 миллиона тонн бензина, 3,4 миллиона тонн дизельного топлива и 4,3 миллиона тонн мазута", – напоминает Reuters о производственных показателях Рязанского НПЗ.

Издание напомнило, что до этого по Рязанскому НПЗ удар был нанесен 15 мая: тогда инфраструктура предприятия получила такие разрушения, что оно также приостановило работу.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 31 июля в ряде городов России прогремели взрывы, вспыхнули пожары. Известно о поражении НПЗ и склада Wildberries в Волгограде, ещё один логистический хаб компании подвергся атаке в Татарстане.

Взрывы раздавались также в Каспии (Дагестан) – городе, где расположена основная военная база Каспийской флотилии РФ.

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