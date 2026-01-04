Ступак о перспективах 2026 года: Трамп ломает Украине все карты и россияне будут играть с ним

В начале 2026 года Украина может столкнуться с тем, что Россия начнет использовать США в собственных целях. Из-за этого президент США Дональд Трамп может чаще давить на Владимира Зеленского.

Об этом заявил экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Глава Белого дома, по словам эксперта, ломает Украине все карты, однако именно за его благосклонность Украина бьется последний год.

"Яркий пример – это последние дни, когда нас обвинили в том, что мы якобы пытались бомбить резиденцию Путина. Это работа на Дональда Трампа", – сказал Ступак.

По его словам, Москва искусственно делает проблему, а потом пугает Дональда Трампа ядерной войной. Из-за этого глава Белого дома пугается такой перспективы, и давит на Зеленского.

"Зеленский принимает все условия, которые выставляет Российская Федерация. Поэтому, я думаю, ближайшие несколько месяцев мы будем жить в такой игре. То есть на Трампа давят, Трамп пугается, давит на нас, а мы должны будем это все принять", – сказал он.

Что предшествовало

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Украина якобы попыталась атаковать беспилотниками государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Никаких доказательств в Кремле не предоставили, но российский диктатор уже успел пожаловаться на "обстрел" президенту США Дональду Трампу.

Глава Белого дома заявил, что "только что услышал об этом". Он несколько раз повторил, что"это не хорошо", но допустил, что атаки могло и не быть. А накануне Нового года американский президент собственноручно сделал репост новости, в которой утверждается, что Кремль солгал об атаке.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский заявил, что Владимир Путин не демонстрирует готовности к миру и может пойти дальше в своих действиях. Нынешние сигналы из Кремля не свидетельствуют о намерениях прекратить войну, развязанную против Украины.

