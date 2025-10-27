'Стратегия всегда парадоксальна': Пекарь объяснил, от чего зависит продолжительность российско-украинской войны

Российско-украинская война не может длиться бесконечно. Ее срок во многом зависит от того, как украинское общество будет воспринимать войну: если все надежды будут только на ее быстрое окончание, этого не произойдет, и наоборот – если мы будем планировать на долгосрочную перспективу, принимать правильные решения для условий затяжной войны, все завершится относительно быстро.

Об этом парадоксе рассказал предприниматель, общественный деятель, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы и Львовской бизнес-школы УКУ Валерий Пекар. В интервью проекту "Орестократия" он поделился своим видением перспективы наступления мира.

Война обязательно закончится, но есть одно но

Валерий Пекарь уверен, что война не может быть бесконечной, если она имеет такую интенсивность, как нынешняя, с уничтожением инфраструктуры, промышленности и так далее. Он сравнил вторжение России в Украину с лесным пожаром, потому что он "сам сжигает тот ресурс, который использует для того, чтобы расширяться".

"Поэтому, так или иначе, эта война имеет конец. Она не может продолжаться бесконечно", – убежден преподаватель.

"Как долго она будет продолжаться, зависит от того, как украинское общество будет ее воспринимать. Если мы сейчас будем готовиться к тому, что война скоро закончится, война продлится очень долго, потому что мы будем принимать неправильные решения. Если мы будем готовиться к тому, что война будет очень долго, она закончится сравнительно быстро, потому что наша подготовка к долгой войне будет означать, что мы как люди, как семьи, как компании, как учреждения и как государство в целом принимаем правильные решения, и, значит, наши правильные решения будут иметь следствие нашей победы и завершения войны", – объяснил свою логику Пекарь.

Он назвал это одним из парадоксов стратегического мышления. По его словам, стратегия всегда парадоксальна.

"Длинная дорога может быть короткой, потому что там безопасно. Короткая дорога может оказаться длинной, потому что там засада и так далее", – подчеркнул Пекарь.

Предприниматель добавил, что это парадоксальное стратегическое мышление "не принимается во внимание многими украинцами и украинками".

"Поэтому я еще раз повторяю. Готовиться к длительной войне означает, что война быстро закончится. Готовиться к тому, что война быстро закончится, означает, что война будет длиться намного-намного дольше", – подытожил эксперт.

