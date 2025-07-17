Страны НАТО отправят Украине вооружение на миллиарды долларов, а потом купят у США новое: в AP раскрыли план Трампа

Президент США Дональд Трамп достиг предварительной договоренности с НАТО о поставках вооружения Украине. Речь идет о передаче военной помощи из имеющихся запасов стран-членов Альянса с последующим замещением этого вооружения американской продукцией.

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То есть страны НАТО отправят Украине вооружение на миллиарды долларов, которое у них уже есть, а затем купят у США новое и пополнят собственные запасы. Об этом сообщает AP News.

Американские чиновники отметили, что сейчас идет пересмотр украинского списка запросов на оружие, который в целом не изменился с начала полномасштабного вторжения России. Среди запрашиваемых позиций – системы ПВО Patriot и NASAMS, ракеты класса "земля-воздух" малой и средней дальности, ракеты ATACMS, Advanced Precision Kill Weapon Systems, а также разнообразная артиллерия.

В США пытаются определить, что можно быстрее всего заменить после того, как президент Трамп объявил о соглашении с Европой о поставках Украине оборонных боеприпасов из существующих запасов.

В рамках предварительного соглашения между Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, страны Альянса передадут Украине вооружение на миллиарды долларов. После этого они закупят у США новое оружие, чтобы пополнить свои склады.

Один американский чиновник заявил, что производство некоторых более крупных изделий, таких как Patriot, для доставки европейским донорам может занять до пяти лет, тогда как меньшие боеприпасы, такие как 155-мм артиллерийские снаряды, можно производить гораздо быстрее.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 июля Трамп встретился с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме. После переговоров он объявил, что вскоре Украина получит от США 17 систем ПВО Patriot. Многие из них сразу отправятся на поле боя.

Через два дня президент США заявил, что ракеты-перехватчики для зенитных ракетных комплексов Patriot для Украины уже отгружаются. По его словам, нынешние поставки осуществляются за счет запасов из Германии, а Соединенные Штаты получат полный возврат средств за вооружение для Украины.

Кроме этого, команда Соединенных Штатов вместе с командами стран Европы сейчас "быстро работают" над вопросом безотлагательной поставки вооружения в Украину, прежде всего систем противовоздушной обороны Patriot. Одновременно в администрации президента США рассматривают вопрос продажи Украине таких систем из собственных запасов американской армии.

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