'НАТО стоит с Украиной': Столтенберг рассказал о помощи ВСУ и поздравил 'формулу мира' Зеленского

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил безоговорочную поддержку Альянсу Украине. Он заверил, что она началась после аннексии Крыма в 2014 году и не ослабнет до послевоенного восстановления нашего государства.

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Об этом глава НАТО говорил на пресс-конференции в Киеве 20 апреля. Он рассказал о помощи, которую сегодня Альянс оказывает Украине (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Он отметил, что НАТО подготовило десятки тысяч украинских солдат. Кроме того, благодаря более чем 150 млрд евро поддержки, предоставленной союзниками, из которых 65 млрд евро – в виде военной помощи, украинская армия смогла отбросить врага от Киева, Херсона и Харькова.

По словам Столтенберга, члены Альянса усилили поддержку Украины самолетами, танками и бронетехникой.

Кроме того, генсек НАТО поддержал "формулу мира", предложенную президентом Владимиром Зеленским, и заявил в этом контексте о необходимости возможного усиления поддержки украинской безопасности.

"НАТО стоит с Украиной. Мы стояли с вами после незаконной аннексии Крыма в 2014 году. Мы стоим вместе с вами в героической борьбе против российских захватчиков и на защите вашей страны. Мы будем стоять рядом с вами и завтра, когда вы будете отстраивать и работать ради яркого будущего украинского народа", – заверил Столтенберг.

Напомним: 20 апреля Столтенберг прибыл в Украину с официальным визитом. Глава Альянса почтил память погибших украинских воинов на Михайловской площади в центре Киева, самостоятельно, без представителей украинской власти.

Также Столтенбрег провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Основными темами, которые обсудили глава украинского государства и генсек военного блока, стали гарантии безопасности и предоставление Украине вооружения, необходимого для продолжения борьбы с российскими оккупантами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 18 апреля Столтенберг призвал страны-союзники должны предоставлять Украине еще больше оружия и других ресурсов. По его словам, только так можно помочь нашей стране победить и вернуть свои территории;

– также Столтенберг заверил, что предметный разговор о вступлении Украины в НАТО состоится сразу после завершения войны с РФ. Наша страна способна соответствовать всем стандартам члена Альянса при условии, что целиком возобновит свой суверенитет.

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