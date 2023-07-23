Столтенберг согласился созвать заседание Совета Украина-НАТО: названа дата

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о созыве заседания недавно созданного Совета Украина-НАТО 26 июля. Это решение было принято в ответ на просьбу президента Украины Владимира Зеленского.

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Ключевой темой заседания Совета станет обсуждение ситуации в Черном море и консультации по транспортировке украинского зерна. Об этом заявила пресс-секретарь Североатлантического альянса Оана Луганеску, пишет DW со ссылкой на агентство DPA.

Луганеску сообщила, что по просьбе Киева генсек НАТО созывает заседание нового Совета Украина-НАТО. Целью встречи, которая состоится на уровне послов, станет "проведение консультаций по поводу последних событий и обсуждение транспортировки украинского зерна через Черное море".

С призывом созвать заседание Совета Украина-НАТО накануне, 22 июля, к Столтенбергу во время телефонного разговора обратился президент Зеленский. Он считает необходимым безотлагательно собраться в формате Совета для кризисных консультаций из-за ситуации с безопасностью в Черном море.

"Обсудили с господином Столтенбергом наши шаги по разблокированию и обеспечению устойчивой работы "зернового коридора". В нашем сотрудничестве мы перешли на новый, высший уровень – уровень Совета Украина – НАТО. И этот механизм может сработать", – рассказал Зеленский в вечернем видеообращении.

В ответ Столтенберг заверил, что союзники будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Он также подчеркнул, что после саммита Альянса в Вильнюсе 11-12 июля "Украина ближе к НАТО, чем когда-либо прежде".

"Достигли договоренностей с президентом Зеленским в связи с выходом России из зерновой сделки. Мы решительно осуждаем попытку Москвы превратить продовольствие в оружие", – подчеркнул Столтенберг.

Напомним, 17 июля в Москве заявили, что возражают против продления "зернового соглашения", согласно которому из черноморских портов вывозилось украинское зерно, в том числе и для нужд бедных стран Африки.

После этого Россия принялась угрожать атаковать любые корабли, которые будут следовать "зерновым коридором" в порты Украины, а также начала атаки на Николаев и Одессу, в частности, направляя удары на зерновую и портовую инфраструктуру.

К примеру, в ночь на 19 июля войска РФ атаковали терминалы и портовую инфраструктура в портах "Одесса" и "Черноморск". Повреждения получили резервуары и причалы Одесского порта, а также зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров: Kernel, Viterra, CMA CGM Group.

Последняя же из атак произошла в ночь на 23 июля.

У Зеленского отреагировали на угрозы России атаковать корабли, отметив, что у непрерывного российского шантажа есть нехватка реакции мира на угрозы. Сам президент отметил, что "зерновой коридор" не будет в безопасности, если ООН не перейдет от заявлений к жестким действиям.

В Минобороны Украины официально заявили, что с 00:00 21 июля будут расценивать судна, которые будут направляться в российские или оккупированные Россией украинские порты как потенциальных перевозчиков военных грузов со всеми вытекающими последствиями.