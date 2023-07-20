'Это вопрос отсутствия международной реакции': у Зеленского отреагировали на угрозы России атаковать корабли в 'Зерновом коридоре'

В Офисе президента считают, что страна-агрессор Россия не решится атаковать корабли, которые будут направляться по "зерновому коридору" в порты Украины. Там сказали, что виной того, что Россия постоянно шантажирует является отсутствие реакции на угрозы.

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Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал в среду, 19 июля, в эфире национального телемарафона. Он заявил, что если бы была соответствующая международная реакция, то не было бы шантажа российского диктатора Путин по поводу "зернового соглашения".

"Во-первых, Россия не решится атаковать. Во-вторых, ни одна страна не решится отправлять свои корабли. Это не вопрос кораблей. Это вопрос отсутствия международной реакции", – сказал Подоляк.

Советник главы ОП подчеркнул, что после заявления минобороны РФ о том, что страна оставляет за собой право атаковать все корабли, которые будут направляться по "зерновому коридору", должен быть соответствующий иск в Международный морской суд и иск на арест министра обороны России Сергея Шойгу.

"Ну это же очевидные вещи. Они достаточно примитивные", – подчеркнул он.

Напомним, что в российском оборонном ведомстве пригрозили, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут считать такими, что перевозят военные грузы. Таким образом, Россия будет считать их "законной военной целью".

В администрации американского президента Джо Байдена отреагировали на угрозы РФ и завили, что будут помогать Украине в вопросах поставок зерна на мировые рынки.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский подчеркнул, что российский террор затрагивает не только украинцев, но и абсолютно всех в мире. Об этом свидетельствуют действия РФ – под ударом ракет на Одесщине оказались порты, где хранились тонны продовольствия, которые должны были поехать потребителям в Китае.

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