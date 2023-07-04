Столтенберг заявил, что останется в должности генсека НАТО, и назвал сроки

Полномочия Йенса Столтенберга на должности генерального секретаря НАТО были официально продлены. Ожидается, что он будет занимать это кресло еще один год.

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Новостью 64-летний политик, в прошлом премьер-министр Норвегии, поделился на своей странице в Twitter во вторник, 4 июля. "Удостоен решения союзников по НАТО продлить мой срок на посту генерального секретаря до 1 октября 2024 года", – написал он.

"Трансатлантическая связь между Европой и Северной Америкой обеспечивала нашу свободу и безопасность на протяжении почти 75 лет, и в более опасном мире наш Альянс важнее, чем когда-либо", – добавил он.

Напомним, что Столтенберг должен был оставить пост генсека Североатлантического Альянса в конце сентября 2023 года. В СМИ писали, что политик был не против сделать это, но страны-члены НАТО попросили его продлить контракт, не сумев достичь консенсуса по вопросу о его преемнике.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Столтенберг заявлял, что Североатлантический Альянс придерживается политики "открытой двери" и поддерживает членство Украины в будущем. Однако присоединение не состоится до завершения войны на территории нашего государства.

– Генсек НАТО также говорил, что все ядерные угрозы Москвы, адресованные Альянсу и странам-союзникам с целью прекращения военной помощи Украине, потерпят неудачу.

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