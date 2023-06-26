'Мы будем рядом с Украиной': Столтенберг заявил, что России не удастся запугать мир ядерным оружием

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все ядерные угрозы Москвы, адресованные НАТО и странам-союзницам с целью прекращения военной помощи Украине, потерпят неудачу. Североатлантический альянс следит за ситуацией в Беларуси и будет рядом с Украиной столько, сколько нужно.

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Об этом Столтенберг сказал 26 июня в Вильнюсе во время брифинга вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Генсек НАТО назвал решение России развернуть ядерное оружие в Беларуси "безрассудным и безответственным".

В Альянсе не видят никаких признаков того, что РФ готовится использовать ядерное оружие, но НАТО остается бдительным, подчеркнул Столтенберг.

"Если Россия думает, что она может запугать нас и убедить прекратить поддержку Украины, у нее ничего не получится. Мы будем рядом с Украиной так долго, как это будет необходимо", – сказал он.

Он отметил, что современная система сдерживания и обороны НАТО сильна и способна обеспечить безопасность всем народам стран-союзниц.

Столтенберг проинформировал, что саммит НАТО в Вильнюсе разработает дальнейшие шаги по созданию региональных планов обороны.

"Более 300 тысяч войск высокой готовности будут подкреплены существенными военно-воздушными и военно-морскими способностями. Мы также согласовали новую ротационную модель для воздушной и противоракетной обороны, которая позволит осуществлять быстрый переход от воздушного патрулирования к воздушной обороне", – рассказал он.

Кроме того, по словам Столтенберга, вступление в НАТО Финляндии и Швеции существенно увеличит безопасность в регионе Балтийского моря.

Альянс по-прежнему готов защищать каждый дюйм своей территории и планирует согласовать более высокий уровень инвестиций в оборону, при котором 2% от ВВП будут для стран-членов "полом", а не "потолком". Литва уже сейчас дает пример в этом и выделяет на оборону 2,5% от ВВП, отметил генсек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Глава МИД Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин считает, что ядерные угрозы со стороны президента РФ Владимира Путина достигли наивысшего уровня, как и реакция НАТО на них.

– Президент США Джо Байден ранее заявил, что не исключает угрозу ядерного удара из Беларуси по приказу Путина.

– Начальник ГУР Кирилл Буданов отверг возможность ядерного удара России по Украине. По его словам, в руководстве страны-агрессора "не так много идиотов".