Столтенберг анонсировал создание совета НАТО-Украина: в МИД раскритиковали эту идею

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с инициативой создать новый орган для сотрудничества между Украиной и Альянсом, который будет называться Совет НАТО-Украина. В то же время в МИД нашего государства не считают такой шаг целесообразным.

Видео дня

Во время пресс-конференции в Брюсселе 14 июня Столтенберг отметил, что в настоящее время существует Комиссия НАТО-Украина, однако ее следует реформировать в Совет. Его слова процитировало агентство "Укринформ".

Он пояснил, что Комиссия НАТО-Украина – это "формат встречи союзников со страной-партнером", в рамках которого не принимаются никакие решения, ведь это платформа для консультаций.

В то же время создание Совета НАТО-Украина, по словам Столтенберга, будет означать, что "на равных условиях встречаются 32 равные стороны – 31 союзник и Украина".

Он добавил, что такой орган якобы будет иметь полномочия принимать решения.

"Это структура для более глубокого сотрудничества, которая позволит вместе принимать решения. Это отражает укрепление политического партнерства в отношениях между Украиной и союзниками по НАТО", – добавил Столтенберг.

По словам генсека, для создания такого органа нужно согласие всех членов оборонного союза.

В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба раскритиковал такую инициативу. Он сказал, что учредить Совет Украина-НАТО, не предприняв решительного шага к членству, – "все равно что предоставить танк без пушки". Его заявление процитировала пресс-служба ведомства в Telegram.

Министр подчеркнул, что наше государство нужно НАТО как член Альянса, а не просто привилегированный партнер.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что Североатлантический альянс на своем саммите в Вильнюсе (Литва) летом 2023 года должен предоставить Украине "четкий сигнал" относительно членства.

1 июля на встрече Европейского политического сообщества он заявил, что на саммите "нужно четкое приглашение Украины к членству", а также гарантии безопасности на пути вступления в военный блок.

В то же время, недавно президент признал, что до окончания войны с Россией Украина не станет членом НАТО, хотя это стало бы лучшей гарантией безопасности для нашей страны. Тем не менее, Киев разработал предложения по юридическим гарантиям безопасности для нашего государства на пути к НАТО, сейчас идет их обсуждение с западными партнерами.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший генсек НАТО Андерс Расмуссен заявил, что группа государств Альянса может захотеть разместить войска на территории Украины. Такое решение они могут принять, если на саммите НАТО в Вильнюсе 11 июля, если Украина не получит реальные гарантии безопасности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!