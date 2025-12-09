Стоимость достигает 200 тыс. долларов в год: сын Галущенко учится в одном из самых дорогих частных колледжей Швейцарии – расследование

Сын Германа Галущенко уже четыре года учится в одном из самых дорогих частных колледжей Европы – швейцарском College Alpin Beau Soleil. Стоимость полного учебного года вместе с проживанием может составлять примерно 200 тысяч долларов.

Такую информацию в рамках расследования выяснили журналисты проекта "Схемы". Они обнаружили, что бывший министр не указывал информацию о расходах на обучение в собственных декларациях.

Журналисты "Схем" выяснили, что 18-летний сын бывшего министра юстиции и энергетики Германа Галущенко учится в швейцарском College Alpin International Beau Soleil. Годовой пакет, в который входит проживание, питание и базовое страхование, стоит до 200 тысяч долларов.

На официальных страницах учебного заведения журналисты нашли фотографии Максима Галущенко (сына Германа Галущенко) в одежде с логотипом колледжа, поэтому это подтверждает информацию о его обучении.

Как отмечают авторы расследования, четыре года обучения могли стоить около 700 тысяч долларов, а это существенно превышает доходы и сбережения семьи. Так, в собственных декларациях Герман Галущенко после развода с женой в 2022 году не указывал расходов на обучение сына.

По словам адвоката бывшего чиновника, оплату якобы осуществляет бывшая жена, однако документальных доказательств этого не предоставил.

В судебном реестре указано, что супруги развелись осенью 2022 года, после переезда семьи в Европу в начале полномасштабного вторжения. Ольга Богданова тогда сообщала в Telegram-каналах, что вместе с детьми живет в Женеве (Швейцария). При этом ее официальные доходы и сбережения, последний раз отраженные в декларации за 2021 год, вряд ли покрывали бы реальные расходы на обучение.

Что известно о швейцарском колледже

College Alpin Beau Soleil принимает на обучение учеников в возрасте от 11 до 18 лет. Заведение считается одним из самых дорогих в Европе. Так, журналисты выяснили, что за 2025-2026 учебный год ученики должны заплатить около 144 тысяч швейцарских франков. Также им придется потратить более 25 тысяч франков на мероприятия, страхование и экспедиции. При этом колледж не предоставляет ни стипендий, ни скидок.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 19 ноября народные депутаты Верховной Рады Украины отправили в отставку министра юстиции Украины Германа Галущенко.

Утром 10 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли с обысками к министру юстиции Герману Галущенко.

Сотрудники НАБУ посетили министра и других лиц в рамках масштабной операции "Мидас". Речь идет о коррупционной схеме влияния на стратегические государственные предприятия, в частности энергетического сектора, среди которых АО "НАЭК "Энергоатом", которое организовал ряд высокопоставленных чиновников.

