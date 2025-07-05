Ставят под угрозу ядерную безопасность Украины: генсек ООН осудил последнюю волну российских обстрелов

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил последнюю российскую волну воздушных атак по Украине. Из-за вражеского обстрела 4 июля оккупированная Запорожская атомная электростанция несколько часов провела на дизельных генераторах – что, как отметил Гутерреш, ставит под угрозу ядерную безопасность.

Видео дня

Очередную обеспокоенность генсек Организации Объединенных Наций озвучил 5 июля; заявление опубликовал его пресс-секретарь. Сообщается, что на фоне обстрелов – самых масштабных за три года полномасштабной воны – Гутерреш "встревожен опасной эскалацией и растущим числом жертв среди гражданского населения".

Он повторил, что нападения на мирных жителей и критически важную инфраструктуру запрещены международным правом.

"Эти удары нарушили электроснабжение Запорожской АЭС, что еще раз подчеркнуло сохраняющиеся риски для ядерной безопасности", – указали в ООН.

Генсек повторил призыв к "полному, немедленному и безоговорочному прекращению огня в Украине в качестве первого шага на пути к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру в соответствии с Уставом ООН, международным правом и соответствующими резолюциями".

Напомним:

– В пятницу, 4 июля, в результате российских авиаударов было отключено последнее внешнее электроснабжение ЗАЭС. Станции пришлось более трех часов использовать 18 аварийных дизель-генераторов, заявили в Международном агентстве по атомной энергии.

– Вечером в пятницу подача электроэнергии была восстановлена. Этот инцидент стал девятым случаем полного отключения электроэнергии на временно оккупированной атомной электростанции с начала полномасштабной российской агрессии.

– Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупреждал, что ситуация остается крайне нестабильной. "То, что когда-то было практически немыслимо – что крупная атомная электростанция будет постоянно терять все внешние электросети, – к сожалению, стало обычным явлением", – сказал он.

– Запорожская АЭС является крупнейшей атомной электростанцией в Европе. Хотя шесть ее реакторов находятся в состоянии холодного останова с 2024 года, им по-прежнему требуется электричество для охлаждения активных зон реакторов и бассейнов выдержки отработанного топлива, чтобы предотвратить перегрев и потенциальный выброс радиоактивности.

– До большой войны ЗАЭС имела доступ к десяти внешним линиям электропередач. Теперь она полагается только на одну.

Как писал OBOZ.UA, 20 июня Совет безопасности ООН провел заседание, в ходе которого представители организации констатировали очевидное: что Россия совершает масштабные атаки по украинским городам и селам. В итоге Совбез принял решение "защищать гражданское население и гарантировать безопасный доступ к гуманитарной помощи".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!