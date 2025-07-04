Работа высоковольтной линии ЗАЭС восстановлена после блэкаута – "Укрэнерго"

Во время обстрелов 4 июля враг ударил по последней линии электропередач, соединяющей временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины, но уже вечером в пятницу украинские специалисты починили поврежденное. По состоянию на 22:00 высоковольтная линия, питающая яровой объект, снова работала.

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Об этом проинформировали в "Укрэнерго", чьи сотрудники провели работы по восстановлению оборудования. Пресс-служба на своем Telegram-канале заявила, что блэкаут на Запорожской атомной электростанции продолжался несколько часов.

"После нескольких часов вынужденного питания от дизель-генераторов – сейчас ЗАЭС снова получает ток с подконтрольной правительству территории Украины", – говорится в сообщении.

Напомним: линия, питающая Запорожскую АЭС, аварийно выключилась во время российских атак.

"Оперативно начать аварийно-восстановительные работы энергетики не имели возможности из-за высокой угрозы для жизни. Временно оккупированная станция перешла на питание от дизель-генераторов, которые являются последней возможностью обеспечить работу критически важных систем обеспечения жизнедеятельности АЭС", – рассказали в "Укрэнерго".

Министр энергетики Герман Геращенко отмечал, что это уже восьмой блэкаут ЗАЭС за время полномасштабной агрессии Российской Федерации против нашей страны.

Как писал OBOZ.UA:

– В мае эксперты Международного агентства по атомной энергии, которые находятся на Запорожской атомной станции, сообщили о падении неизвестного дрона на здание учебного центра ЗАЭС. Оккупанты не дали осмотреть место прилета.

– В начале мая вследствие российского обстрела временно оккупированная ЗАЭС тоже теряла питание от объединенной энергосистемы Украины. Блэкауты на этом объекте создают серьезную угрозу для радиационной безопасности, предупреждали в Минэнерго.

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