Работа высоковольтной линии ЗАЭС восстановлена после блэкаута – "Укрэнерго"
Во время обстрелов 4 июля враг ударил по последней линии электропередач, соединяющей временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины, но уже вечером в пятницу украинские специалисты починили поврежденное. По состоянию на 22:00 высоковольтная линия, питающая яровой объект, снова работала.
Об этом проинформировали в "Укрэнерго", чьи сотрудники провели работы по восстановлению оборудования. Пресс-служба на своем Telegram-канале заявила, что блэкаут на Запорожской атомной электростанции продолжался несколько часов.
"После нескольких часов вынужденного питания от дизель-генераторов – сейчас ЗАЭС снова получает ток с подконтрольной правительству территории Украины", – говорится в сообщении.
Напомним: линия, питающая Запорожскую АЭС, аварийно выключилась во время российских атак.
"Оперативно начать аварийно-восстановительные работы энергетики не имели возможности из-за высокой угрозы для жизни. Временно оккупированная станция перешла на питание от дизель-генераторов, которые являются последней возможностью обеспечить работу критически важных систем обеспечения жизнедеятельности АЭС", – рассказали в "Укрэнерго".
Министр энергетики Герман Геращенко отмечал, что это уже восьмой блэкаут ЗАЭС за время полномасштабной агрессии Российской Федерации против нашей страны.
Как писал OBOZ.UA:
– В мае эксперты Международного агентства по атомной энергии, которые находятся на Запорожской атомной станции, сообщили о падении неизвестного дрона на здание учебного центра ЗАЭС. Оккупанты не дали осмотреть место прилета.
– В начале мая вследствие российского обстрела временно оккупированная ЗАЭС тоже теряла питание от объединенной энергосистемы Украины. Блэкауты на этом объекте создают серьезную угрозу для радиационной безопасности, предупреждали в Минэнерго.
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