На ЗАЭС произошел блэкаут из-за России: в "Энергоатоме" сделали важное заявление

В результате российских обстрелов ситуация на Запорожской атомной электростанции(ЗАЭС) резко обострилась – на ядерном объекте произошел блэкаут. Питание ЗАЭС исчезло после того, как российским ударом были повреждены линии электропередач, через которые украинская энергосистема питает станцию. Как сообщили в "Энергоатоме", это грозит развитием аварии.

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Об этом сообщил министр энергетики Герман Геращенко. Он напомнил, что это уже восьмой блэкаут ЗАЭС за время полномасштабной агрессии РФ.

"Удар оккупантов вызвал блэкаут на Запорожской атомной электростанции. Враг ударил по линии электропередач, соединяющей временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины. Эта линия позволяет поддерживать собственные потребности для обеспечения уровня радиационной безопасности. Напомним, что с начала полномасштабного вторжения ЗАЭС уже 8 раз пережила полный блэкаут и неоднократно оказывалась на грани блэкаута", – заявил Геращенко, назвав это "очередным актом ядерного террора россиян".

В "Энергатоме" подтвердили обесточивание временно оккупированной атомной электростанции. В компании отметили, что поврежденная линия электропередач оставалась последней, которая питала ЗАЭС.

"В связи с полным блэкаутом, ЗАЭС перешла на питание собственных нужд от дизельгенераторов. Это является тяжелым нарушением условий нормальной эксплуатации станции и грозит развитием аварии", – отметили в компании.

Россия готовится к перезапуску ЗАЭС

В июне стало известно, что оккупанты шаг за шагом реализуют свой преступный и опасный план перезапуска ЗАЭС. В частности, об этом свидетельствует строительство энергетической инфраструктуры в районе ЗАЭС:

с 6 мая на западе оккупированного села Азовское Запорожской области было установлено 11 новых электроопор общим дополнительным расстоянием 3,6 км к югу от оккупированного села Шевченко Запорожской области;

с 22 мая по 3 июня на восточном конце линии было установлено еще 10 опор на расстоянии 3,3 км к югу от оккупированного Ключевого Донецкой области.

Зато Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и его директор Рафаэль Гросси закрывают глаза на преступления агрессора, которые значительно повышают ядерную угрозу для всего мира. Так, 6 июня глава "Росатома" Алексей Лихачев на встрече с ним сказал, что был подготовлен многоуровневый план поэтапного ввода в эксплуатацию атомной электростанции.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность обсуждать вопрос будущего ЗАЭС на переговорах с РФ. Однако сначала должны прекратиться боевые действия.

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