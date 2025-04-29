'Ставит под угрозу нашу демократию': в Конгрессе США инициировали импичмент против Трампа

В Конгрессе США инициировали процедуру импичмента действующего президента Дональда Трампа. Инициатором стал сенатор-демократ из Палаты представителей Шри Танедар, заявивший, что глава государства "разрушает Америку" и ставит под угрозу демократию".

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О внесении статей импичмента Танедар написал в своем аккаунте в сети X. Он считает, что существует по меньшей мере семь оснований для импичмента, впрочем, издание Axios оценило их как "маловероятные".

"Я внес статьи об импичменте президента Трампа. Когда Трамп игнорирует Конституцию, Конгресс и суды, он не "борется за Америку". Он разрушает это и ставит под угрозу нашу демократию", – написал Танедар в понедельник, 28 апреля.

Сенатор-демократ убежден, что Трамп "не способен занимать пост президента и представляет явную и непосредственную угрозу конституции нашей страны и нашей демократии".

"Мы не можем ждать еще большого вреда. Конгресс должен действовать", – подчеркнул он.

Танедер считает, что Трамп должен быть отстранен с поста президента из-за препятствования правосудию, злоупотребление властью, узурпацию власти, взяточничество и коррупцию, что в основном, как объясняет Axios, "связано с консолидацией власти президента и личными финансами". В общей сложности Трампа обвиняют в нарушениях по семи статьям.

Однако издание считает "маловероятным" развитие событий, при котором дело дойдет до импичмента.

"Эти меры почти наверняка ни к чему не приведут, особенно учитывая, что республиканцы контролируют как Палату представителей, так и Сенат. Теоретически Танедар мог бы добиться голосования по импичменту, но не сказал, сделает ли он это", – говорится в материале.

Axios отмечает, что инициатива Танедара, представляющего штат Мичиган, стала первой с начала года инициативой сенатора-демократа объявить импичмент Трампу или отдельным представителям его администрации. Впрочем, считают журналисты, это "почти наверняка не последний случай".

Так, пишет Axios, о намерениях внести статьи об импичменте Трампу заявлял также сенатор-демократ от Техаса Эл Грин: в начале марта его выводили из Конгресса из-за "срыва" первого после инаугурации выступления новоизбранного президента США. А его коллега по работе в Палате представителей, демократка от Миннесоты Ильхан Омар частно предлагала объявить импичмент министру обороны Питу Хегсету, советнику по национальной безопасности Майку Уолтцу и директору национальной разведки Тулси Габбард из-за скандала с обсуждением ударов по хуситам в мессенджере Signal.

Напомним, еще в начале апреля стало известно, что американский конгрессмен Эл Грин готовит представление на импичмент Трампа, статьи импичмента он пообещал представить в течение 30 дней. На антитрамповском митинге в Вашингтоне 5 апреля конгрессмен заявил, что Трамп "не заслуживает" занимать высокий пост.

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