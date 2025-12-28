Становится частью коллективной обороны НАТО: Украина впервые присоединилась к отработке механизмов 5-й статьи

Украина впервые присоединилась к практической отработке механизмов коллективной обороны НАТО в рамках учений LOYAL DOLOS 2025. Украинские специалисты JATEC интегрировали уроки войны против страны-агрессора России в сценарий учений, чтобы подготовить военных к ведению боевых действий в быстро меняющихся условиях.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Старший национальный представитель Украины в JATEC, директор по имплементации программ Совместного центра НАТО-Украина Валерий Вишневский отметил, что участие украинских экспертов имеет стратегическое значение, ведь это первый случай привлечения Украины к отработке механизмов коллективной безопасности Альянса.

"Участие украинских экспертов JATEC в учениях LOYAL DOLOS 2025, которые являются одним из ключевых элементов подготовки НАТО в соответствии со статьей 5 Североатлантического договора, имеет стратегическое значение для нас, поскольку впервые представители Украины были привлечены к отработке механизмов коллективной безопасности Альянса", – подчеркнул полковник Вишневский.

Представители JATEC приняли участие в финальной фазе у чения LOYAL DOLOS 2025, посвященного оценке боевых возможностей подразделений НАТО. Сценарий учений учитывал опыт войны России против Украины. По словам Валерия Вишневского, участие в учениях способствовало признанию Украины как опытного участника системы региональной безопасности и укрепило взаимодействие с силами безопасности НАТО.

Около 1500 военнослужащих и гражданских специалистов в разных локациях Европы оценивали способность одного из корпусов быстрого развертывания НАТО действовать как боевое армейское подразделение.

Как отмечают в Генштабе, LOYAL DOLOS 2025 были разработаны для проверки способности Альянса действовать скоординировано в нескольких доменах одновременно. В этом году внимание сосредоточили на сухопутных операциях с интеграцией других доменов, что соответствует стратегии НАТО по созданию более взаимосвязанных и адаптивных сил.

Что известно о JATEC

JATEC (Joint Analysis, Training and Education Centre) – это совместный учебно-аналитический центр НАТО и Украины, расположенный в польском городе Быдгощ. Центр создан для укрепления оборонных возможностей Украины, изучения опыта войны с Россией и повышения совместимости с силами Альянса через совместную подготовку и образовательные программы.

