'Залог безопасности судоходства': Резников призвал Германию присоединиться к созданию 'морской коалиции' для Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал Германию присоединиться к созданию "морской коалиции" в поддержку Украины. Это значительно усилит возможности Военно-морских сил ВСУ и станет залогом безопасности судоходства в Черном и Азовском морях.

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Соответствующее заявление Резников озвучил во время встречи с генеральным инспектором Бундесвера 4 мая, сообщает пресс-служба Министерства обороны. Генерал Карстен Бройер посетил Украину с официальным визитом.

"У нас уже есть "танковая коалиция", Рамштайн – это тоже коалиция. Все они работают ради единственной цели – победы Украины. Наша общая задача – построить прочную систему международной архитектуры безопасности, и безопасность судоходства в Черном и Азовском морях является важным элементом в этой системе. Уже некоторые наши европейские партнеры в составе этой коалиции. И я бы очень хотел, чтобы Германия тоже стала ее частью", – сказал Резников.

Как рассказали в Минобороны, на встрече подробно обсуждалось оборонное сотрудничество между Украиной и Германией.

В частности, Резников поблагодарил Берлин за оружие и технику, которые помогают сохранить жизнь украинским воинам на передовой и мирным украинцам, а также защищают инфраструктуру. Он также пригласил Германию к сотрудничеству в направлении борьбы с вражескими БПЛА.

В свою очередь генерал Бройер подчеркнул, что полученный ВСУ опыт важен и для армии Германии.

"Я видел украинских воинов во время подготовки в Германии, наблюдал за обучением в Украине. Впечатлен их высоким уровнем профессионализма и мотивации. Нам есть чему учиться друг у друга. Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – заверил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 30 апреля Германия официально подтвердила передачу Украине второй системы Iris-T. Также для ВСУ будет поставлена новая автомобильная военная техника.

– По данным СМИ, в Германии планируют изготовить для Украины 250 тыс. 155-мм снарядов. Это четвертая часть от того количества боеприпасов, которое планируют передать государства-члены ЕС.