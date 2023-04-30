Германия официально подтвердила передачу Украине второй системы ПВО Iris-T и не только

Германия передала Украине второй зенитно-ракетный комплекс противовоздушной и противоракетной обороны IRIS-T. Также Силам обороны поступит от этой страны новая автомобильная военная техника.

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В частности, в обновленном перечне военной помощи находятся десять грузовиков. Об этом свидетельствуют данные официального сайта германского правительства.

Так, Берлин подтвердил, что Киеву передали систему IRIS-T SLM, восемь грузовиков Zetros (их было 76 единиц, теперь стало 84) и два автопогрузчика 8х6 с восемью раскатными контейнерами.

В федеральном правительстве Германии отметили, что они поддерживают украинскую армию в тесном сотрудничестве со своими партнерами и союзниками.

Оружие и технику ВСУ Берлин поставляет из вооруженных сил ФРГ, а также немецкой промышленности. Финансируется это средствами правительства для наращивания потенциала безопасности.

Полторы недели назад отмечалось, что Германия передала Украине еще одну IRIS-T и 16 ракет к этой системе.

Первый такой ЗРК украинская армия получила в конце 2022 года, во время первого боевого крещения им было сбито 100% вражеских целей. В феврале этого года сообщалось, что в ближайшие месяцы Берлин планирует предоставить Киеву две такие системы ПВО.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский после ракетной атаки РФ 28 апреля, отнявшей жизнь десятков украинцев, заявил, что Украине нужно больше военной помощи. По его словам, речь идет о средствах ПВО и истребителях.

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