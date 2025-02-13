Соглашение Украины и США по редкоземельным металлам: что происходит с драфтом документа

Украина продолжает анализировать проект финансового соглашения по США по редкоземельным металлам. Ответ планируют предоставить на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится с 14 по 16 февраля.

Видео дня

Как прокомментировали OBOZ.UA в Офисе президента (ОП), на данный момент документ рассматривается. Драфт соглашения находится ознакомлении президента Владимира Зеленского, как об этом и заявлял сам глава государства.

"Нашей команде передали первый драфт этого документа о партнерстве между странами... Я очень хочу, чтобы наша команда проработала этот документ, и мы сделаем все, чтобы действительно очень быстро договориться и подписать его... Сделаю все, чтобы команда чиновников поработала ближайшие два дня, и у нас была возможность зафиксировать какие-то договоренности в Мюнхене", – отмечал, в частности, украинский президент 12 февраля.

Комментарий ОП был предоставлен после публикации CNN о том, что "Зеленский не подписал финансовое соглашение" по редкоземельным полезным ископаемым, которое ему предлагал министр финансов США Скотт Бессент во время визита в Киев. Однако, как следует из полученной информации, этого и не должно было произойти.

Напомним, Мюнхенская конференция продлится с 14 по 16 февраля. Главным вопросом встречи станет война России против Украины.

Соглашение Украины и США о редкоземельных металлах: что известно о проекте

Еще в начале февраля 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что США хотят получить от Украины редкоземельные металлы в обмен на помощь, и что Украина якобы готова это сделать. "Мы говорим Украине, что у них ценные редкоземельные металлы, я хочу, чтобы Украина дала нам редкоземельные металлы", – говорил тогда Трамп.

Значительная часть таких ресурсов находится на оккупированных территориях. Потому западные медиа усомнились в реальной возможности выполнения такого соглашения и его выгодности для Украины. В то же время, в Офисе президента Украины неофициально отмечали, что такая договоренность является составляющей тайной части "мирного плана" президента Владимира Зеленского.

Сам Зеленский позже и сам прокомментировал заявление Трампа. Он отметил, что Украина открыта к американским инвестициям в эту сферу.

Впрочем, уже 12 февраля президент США уже перестал говорить об инвестициях. Он заявил, что Украина "по сути согласилась" предоставить доступ к редкоземельным металлам на 500 млрд долларов в качестве платы за военную помощь, которую Вашингтон предоставил Киеву.

Редкоземельные металлы – это группа 17 химических элементов, обладающих уникальными магнитными, люминесцентными и каталитическими свойствами. Они широко используются в производстве высокотехнологичной продукции.

Украина входит в пятерку европейских стран с наибольшими запасами редкоземельных металлов. По разным оценкам, на территории страны расположено примерно 5% мировых запасов критического сырья, в частности лития, титана, скандия, иттрия, лантаноидов.

Как сообщал OBOZ.UA, по мнению экономиста Олега Пендзина, Трамп хочет просто купить украинские полезные ископаемые за 500 млрд долларов, что не предполагает создания рабочих мест или развития экономики. Эксперт ожидает, что это может привести к потере контроля над национальными ресурсами Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!