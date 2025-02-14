В Мюнхене началась встреча Зеленского и вице-президента США Джей Ди Венса: первые детали

Президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Джей Ди Вэнс 14 февраля провели встречу на полях конференции в Мюнхене. По итогам переговоров Вэнс заявил, что Соединенные Штаты стремятся к долгосрочному миру, а не к новому конфликту в Европе за несколько лет. Зеленский со своей стороны заявил о подготовке плана, как остановить РФ.

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О начале встречи OBOZ.UA сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. По данным СМИ, в ней принимали участие госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог и министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Мы хотим, чтобы закончилась война, мы хотим чтобы убийства остановились, но мы хотим достичь продолжительного мира, а не конфликта в Европе через несколько лет. У нас был ряд хороших диалогов о том, как этого добиться вместе и их будет больше в ближайшие дни, недели и месяцы", – заявил Вэнс после встречи.

Зеленский со своей стороны подтвердил позицию вице-президента США и сказал, что Украина стремится активизировать коммуникацию с командой Трампа для разработки плана с надежными гарантиями безопасности.

Перед этим Зеленский и Вэнс выступили с заявлениями относительно глобальной политики безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский во время дискуссии с прессой и американскими сенаторами заявил, что ни о каком мирном соглашении речь пока не идет. Он также анонсировал встречу с Вэнсом для обсуждения договора об украинских полезных ископаемых.

Также Зеленский заявил, что встретится с российским диктатором Владимиром Путиным только после того, как у Киева будет "общий план окончания войны с Трампом и ЕС".

Вэнс в свою очередь заявил: администрация Трампа верит, что "мы можем дойти до разумного урегулирования между Россией и Украиной".

Он также выразил обеспокоенность "внутренней безопасностью Европы". По его словам, угроза – это не РФ и Китай, а якобы отход самой Европы от "фундаментальных ценностей, ценностей, общих с США".

Как пишет BBC, аудитория была шокирована выступлением Венса, критиковавшего Европу, а не РФ.

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