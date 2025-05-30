США заявили, что выйдут из мирных переговоров, если Россия продолжит войну: что будет с поддержкой Украины

В США в очередной раз повторили намерение выйти из переговорного процесса, если Россия продолжит вести катастрофическую войну против Украины. Вашингтон отмечает, что такой шаг не означает оставление им поддержки своих друзей, а является скорее принятием того факта, что Кремль отказывается от сотрудничества.

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Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя постоянного представителя США при Организации Объединенных Наций Джон Келли. Как передает "Интерфакс.Украина", он выступил он на Совбезе ООН в четверг, 29 мая.

"Если Россия примет неправильное решение продолжать эту катастрофическую войну, Соединенным Штатам придется рассмотреть возможность отказа от наших переговорных усилий для прекращения этого конфликта. Чтобы было понятно: делая это, мы не откажемся от наших принципов или наших друзей. Скорее, мы признаем отказ России сотрудничать с нами для достижения желаемого результата", – пояснил чиновник.

Он подчеркнул: если Москва и Киев действительно заинтересованы в мире, то Вашингтон будет сотрудничать с обеими сторонами, а также с европейскими партнерами и ООН, чтобы "помочь достичь этой цели, начиная с содержательного прекращения огня".

"Но мы будем настаивать на том, чтобы обсуждение мирных вопросов обеими сторонами проводилось добросовестно", – предупредил Келли.

По его словам, президент США Дональд Трамп дал четко понять, что стремится к сотрудничеству с РФ, в частности над мирной инициативой. Соглашение, которое предлагается сейчас, он назвал лучшим возможным результатом для России, а потому кремлевский диктатор Владимир Путин должен его заключить.

Также Келли повторил, что США призывают "как Россию, так и Украину принять сложное, историческое решение стремиться к миру".

"Если одна сторона окажется неспособной или не желает этого сделать, она будет нести ответственность за последствия", – заверил представитель США.

Напомним, что официальные лица России продолжают диктовать условия и сроки мирных переговоров с Украиной и пытаются скрыть текущее их состояние. Они устанавливают циничные требования и манипулируют заявлениями, стремясь ложно обвинить Киев в затягивании диалога, чтобы войска РФ и в дальнейшем вели боевые действия и достигали заявленных Путиным целей.

Как сообщал OBOZ.UA, специальный посланник президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что Вашингтон только от Киева получил перечень условий по мирному урегулированию войны. В то же время Россия до сих пор не предоставила соответствующего документа, поэтому на нее необходимо осуществлять постоянное дипломатическое давление.

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