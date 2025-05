Россия пытается диктовать условия мирных переговоров: в ISW объяснили, что стоит за заявлениями

Официальные лица страны-агрессора России продолжают диктовать условия и сроки мирных переговоров с Украиной и пытаются скрыть текущее их состояние. Они устанавливают циничные требования и манипулируют заявлениями, чтобы ложно обвинить украинскую сторону в затягивании переговоров.

Так Кремль в открытую заставляет Киев пойти на уступки по срокам, условиям и месту проведения такой встречи. Факт отсутствия конкретных сроков для следующих шагов в мирном процессе, страна-агрессор использует для того, чтобы полностью задержать его и продлить войну, сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Несколько дней назад министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, якобы Россия готова представить свой меморандум об условиях мирных переговоров во время следующей двусторонней встречи с Украиной, и предложил представителям обеих сторон встретиться в Стамбуле 2 июня. Он утверждал, что в документе предлагается способ, как "надежно" преодолеть предполагаемые Москвой "первопричины" войны в Украине. Как ранее заявляли в Кремле, это якобы расширение НАТО на восток после распада СССР в 1990-х годах и "дискриминацию украинским правительством русскоязычного населения и русской культуры".

Помощник российского диктатора Владимир Мединский, возглавлявший последнюю их делегацию в Стамбуле, 28 мая заявил, что он переговорил с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и предложил дату обмена меморандумами. Умеров ответил на российское предложение, сказав, что Киев готов к прекращению огня и дальнейшим переговорам, а также что страна уже представила свой меморандум Москве. Однако на следующий день спикер Кремля Дмитрий Песков утверждал, что "Россия не получила копию" этого меморандума й "Украина не ответила на предложение Лаврова".

Ранее в таком же манипулятивном стиле российский диктатор Владимир Путин изначально в ночь с 10 на 11 мая предложил "возобновить" двусторонние мирные переговоры 2022 года в Стамбуле, а позже отклонил приглашение президента Украины Владимира Зеленского на личную встречу один на один в этом турецком городе.

"Готовность Украины принять участие в переговорах 15-16 мая в Стамбуле с российскими официальными лицами сама по себе была значительной уступкой, поскольку проведение диалога там вписывалось в повествование Путина о том, что текущие переговоры являются возобновлением Стамбульских протоколов 2022 года, в которых Россия потребовала, чтобы Украина фактически капитулировала перед ней", – отметили в ISW.

Президент США Дональд Трамп ранее предполагал, что стороны могли бы перенести мирные переговоры в Ватикан, но Кремль отклонили это предложение и продолжает предлагать встречи в Стамбуле. Путин в одностороннем порядке объявил о "прекращении огня" на Пасху в апреле и так называемый день победы в мае, и теперь Россия снова в одностороннем порядке навязывает Украине свои сроки и условия. Киев, Вашингтон и европейские государства неоднократно призывали Москву согласиться на возобновляемое прекращение огня до того, как начнутся переговоры о прочном мире – все эти призывы Кремль неоднократно отклонял.

"Россия вместо этого требует, чтобы переговоры касались как прекращения огня, так и долгосрочного мирного соглашения в Украине. Российские войска будут продолжать наступать вдоль линии фронта до тех пор, пока Украина не примет условия РФ или они больше не смогут этого делать. А российские официальные лица попытаются использовать любые новые достижения на поле боя, чтобы добиться дополнительных уступок от Украины и Запада в ходе переговоров", – констатировали аналитики.

Предполагается, что Кремль будет задерживать представление обещанного им меморандума до встречи 2 июня, надеясь, что Украина откажется присутствовать на ней, если он не предоставит документ заранее, а затем воспользуется этим отказом, чтобы обвинить Киев в затягивании мирных переговоров.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Путин сделал ставку на свою "теорию победы", надеясь, что войска РФ будут бесконечно вести ползучее продвижение, "заставляя" Запад отказаться от предоставления военной помощи, а Киев – от усилий по мобилизации. По оценкам аналитиков ISW, подтолкнуть его к решению пойти на эффективные переговоры с Украиной могут действия Сил обороны, поддерживаемые западной военной помощью.

