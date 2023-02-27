Блог | Орест Сохар: США взялись за Китай: что стоит за расследованием по пандемии COVID-19

Світ якось не звернув уваги на повідомлення міненергетики США: пандемія COVID-19 розгорілася через витік вірусу з біолабораторії Китаю. Якщо Сполучені Штати на рівні уряду визнають це розслідування доказовим, то більшість транснаціональних компаній та фізичних осіб світу зможуть позиватися до Піднебесної на сотні трильйонів, а то й - квадрильйонів доларів.

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Розслідування міністерства енергетики зʼявилося у час загострення взаємин США та Китаю:

Країни остаточно зайняли антагоністичні позиції щодо майбутнього Путіна.

КНР запустив серію аеростатів-розвідників над територією США і фактично вихваляється своїми успіхами в космічних озброєннях.

Пекін запропонував проросійський план завершення війни в Україні, а тепер - припускають аналітики - Китай збирається постачати зброю РФ через Білорусь.

Донедавна світ ставився до КНР, як Київ - до троєщинського ринку. Чи Одеса - до 7 км, Харків - до "барабашки". Але тепер світова "барахолка" заявляє про намір змінити світовий порядок, і, очевидно, саме для цього червоний Сі збирається провідати бункерного у Москві.

США налаштовані перевантажити ставлення світу до червоного Пекіну.

Розвідувальна доповідь міненерго, підкріплена даними ФБР, і залишає можливості для маневру. Адже фахівці [поки що] не встановили, що вірус був результатом китайської програми біологічної зброї. При цьому помічник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван наголосив, що результати не є остаточними, співробітники розвідки все ще збирають інформацію про те, як саме виник COVID-19. Якщо знайдуть сліди програми, то КНР може очікувати геополітичний статус десь на рівні Північної Кореї. Але сліди можуть і не знайтися. Та й доповідь не складно відправити на додаткову перевірку.

Водночас навіть нинішніх досліджень достатньо, аби накласти санкції на країну, обмеження на торгівлю та наплодили судових позовів. Для цього достатньо офіційно озвученої позиції Білого Дому про доказовість зібраних даних.

Уже сьогодні хвацькі адвокати з США, Ізраїлю намагаються стягнути з китайського уряду трильйони доларів як відшкодування за збитки від вірусу. Але коли Uncle Sam зробить ці судові процеси мейнстрімом, уся зовнішньоекономічна діяльність червоного Китаю буде паралізована нечуваними юридичними переслідуваннями.

Apple, Google, інші мегагіганти переносять свої виробництва з КНР в Індію, Вʼєтнам, Малайзію. Уряд США заборонив технологічним велетням відкривати в Піднебесній нові потужності з виробництва чипів, а вже наявні - рекомендував поступово переносити в США.

Колись світ тримався на китах. Зараз - на китайцях. США та союзники взялися це змінити. Не схоже, поки, щоб Піднебесна боялася цієї перспективи, але виходу іншого немає.

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