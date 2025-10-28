США выведут немецкий филиал 'Роснефти' из-под санкций, – министр экономики Райхе

Немецкие филиалы российской компании "Роснефть" будут освобождены от новых энергетических санкций Соединенных Штатов против страны-агрессора России. Речь идет о нефтезаводе PCK в городе Шведт, НПЗ Bayernoil и фирме MiRo. Правительство США предоставило письменные гарантии об освобождении этих предприятий из-под сакций.

Об этом сообщила министр экономики Германии Екатерина Райхе. Немецкая чиновница, как ее цитирует агентство Reuters, получила от США "письмо поддержки", где признано, что этот бизнес "полностью отделен от российской материнской компании".

"Письмо-поддержка по этому поводу действует с трех часов утра", – объяснила Екатерина Райхе агентству и добавила, что американские гарантии не ограничены во времени. Других подробностей, по ее словам, пока нет, и Германия ожидает от США дополнительные разъяснения.

Что предшествовало

23 октября Министерство финансов США ввело санкции против крупных российских нефтяных компаний "Роснефть", "Лукойл" и их дочерних фирм. Вашингтон призвал Москву немедленно согласиться на прекращение огня в Украине.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США также внесло в санкции ряд дочерних компаний, принадлежащих "Роснефти" и "Лукойлу" на 50% или более, прямо или косвенно. Активы этих субъектов хозяйствования подлежат блокированию, даже если они не указаны в санкционном списке OFAC поименно.

Почему предприятия освобождении из-под санкций

Германия отдельно обращалась в Вашингтон за разъяснениями по РСК, MiRo и Bayernoil, утверждая, что указанные нефтеперерабатывающие заводы "с 2022 года, отделены от материнской группы", то есть, от "Роснефти".

Компании оказались под контролем Германии три года назад по юридическому соглашению об "опекунстве".

Правительство ФРГ считает эти НПЗ важными для обеспечения потребностей страны в топливе. PCK в городе Шведт – один из крупнейших в Германии. На него якобы приходится более 12% мощностей по переработке топлива в стране, отмечают в правительстве ФРГ. Причем "Роснефть" до сих пор владеет 54,17% акций этого НПЗ.

Также "Роснефть" владеет 24% акций MiRo и 28,57% акций НПЗ Bayernoil.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Великобритании также сняло ограничения с дочерних компаний "Роснефти", которые контролируются немецким правительством. Это означает, что британские компании смогут свободно заключать с ними сделки без страха попасть под вторичные санкции.

