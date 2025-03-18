Эрдоган хочет встретиться с Трампом в Белом доме: в Bloomberg раскрыли сроки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ищет встречи с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме. По мнению турецкого лидера, укрепление стратегического партнерства с США имеет решающее значение для региональной стабильности на фоне того, как Турция стремится стать ведущим посредником по решению вопросов от Украины до Сирии.

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Об этом 18 марта сообщает Bloomberg, ссылаясь на турецких чиновников, знакомых с ситуацией. По данным агентства, Эрдоган в натоящее время работает над организацией встречи с Трампом, которая, возможно, состоится в конце апреля.

Эрдоган считает, что укрепление стратегического партнерства между Турцией и США имеет решающее значение для региональной стабильности, поскольку Турция стремится стать заметным посредником в вопросах от Украины до Сирии, заявили люди, попросившие не называть их имен.

Роль Турции как опоры НАТО особенно важна, поскольку США пересматривают свои обязательства перед Европой, заявили источники.

Офис Эрдогана отказался от комментариев.

Как отмечает Bloomberg, отношения между США и Турцией были напряжены из-за покупки Анкарой российской системы ПВО С-400 и поддержки Вашингтоном сирийского курдского ополчения, которое Турция рассматривает как угрозу стране, а также из-за других споров.

В телефонном разговоре в воскресенье Эрдоган призвал Трампа снять санкции, введенные во время его первого срока против оборонной промышленности Турции в результате российской покупки.

Он также попросил отменить исключение Турции из разработки боевых самолетов F-35 и завершить продажу новых F-16.

Эрдоган обращается к США, так как стремится к более тесному оборонному и экономическому сотрудничеству с Евросоюзом в обмен на безопасность, поскольку континент ищет способы снизить зависимость от Вашингтона.

Это может включать присоединение турецких войск к будущей миротворческой миссии в Украине, говорят источники.

Турция использует свою традиционную роль, охватывающую и восток, и запад, а ее членство в НАТО и мусульманская идентичность при Эрдогане дают ей авторитет как в Европе, так и на Ближнем Востоке, говорится в статье.

Ранее в этом месяце Анкара создала совместный оперативный механизм для предотвращения возрождения Исламского государства – ключевой проблемы США – вместе с Сирией, Ливаном, Иорданией и Ираком.

Покупка самолетов

По словам источников Bloomberg, давние просьбы Турции о покупке новых истребителей F-16 для модернизации второго по величине парка НАТО и совместного производства двигателей для боевых самолетов занимают видное место в повестке дня Эрдогана.

В частности, Турция пытается с 2021 года купить 40 новых F-16, чтобы модернизировать свой существующий истребительный флот.

Анкара надеется в конечном итоге разработать собственные самолеты, но вывод из эксплуатации самолетов F-4 уже давно назрел, и военные рассматривают модернизацию своих F-16 как временную меру.

Истребители F-16 помогут Турции выбраться из затруднительного положения после того, как США заблокировали покупку ею самого современного истребителя F-35 в ответ на решение Турции купить у Москвы ракеты С-400.

Если Трамп отменит санкции, ему придется просить Конгресс отменить законодательство, которое фактически отрезает ведущее оборонное закупочное агентство Турции от финансовых институтов, военной техники и технологий США.

Это позволит Турции закупить F-35, гарантировать, что ее армия сможет действовать синхронно с другими членами альянса НАТО, и усилить сдерживание на своем юго-восточном фланге.

Еще одним камнем преткновения стало вооружение и обучение курдских сил в Сирии со стороны США. Турция считала их угрозой из-за их связи с сепаратистской курдской группировкой РПК, которая ведет войну за автономию на юго-востоке Турции.

По словам источников, Турция с осторожным оптимизмом смотрит на то, что недавнее соглашение об интеграции поддерживаемых США курдских сил в государственные институты может ослабить ее опасения по поводу безопасности, если РПК согласится сложить оружие после объявления о прекращении огня.

Как сообщал OBOZ.UA, Эрдоган 16 марта в разговоре с Трампом обсудил урегулирование войны в Украине. Президент Турции поддержал "мирные инициативы" коллеги и заявил, что война РФ против Украины должна завершиться справедливым и продолжительным миром.

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