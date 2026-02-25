США в Совбезе ООН обвинили четыре страны в поддержке войны России против Украины: список

Одна из причин затягивания войны в Украине – поддержка страны-агрессора России "третьими странами", считает политическое руководство Соединенных Штатов. Это, прежде всего, Китай, также среди указанных государств фигурируют Северная Корея, Иран и Куба.

Видео дня

Такие страны назвала заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс. Заявление американки прозвучало 24 февраля, во время последнего Совбеза ООН.

Поддержка военной машины России

"Одной из причин, почему конфликт продолжает затягиваться, несмотря на впечатляющие расходы, которые уже понесла Россия, является поддержка, которую она продолжает получать от третьих стран. Китай остается решающим фактором, способствующим развитию российской военно-промышленной машины", – сказала Тэмми Брюс.

По ее словам, и Соединенные Штаты, и ООН неоднократно призывали Китай прекратить поставки России товаров двойного использования и материалов, которые попадают в состав беспилотников, а также другого оружия, используемого в Украине.

Кроме того, КНР остается одним из ведущих импортеров российской нефти.

Другие российские поставщики

Отдельно Тэмми Брюс отметила, что Северная Корея передала РФ боеприпасы и баллистические ракеты "для использования в Украине", а с октября 2024 года еще и развернула "тысячи своих военнослужащих для борьбы за Россию" в войне на территории Украины.

Иран, как напомнила американская представительница в ООН, поставил России "сотни беспилотных летательных аппаратов" и технологии БПЛА – именно для использования в Украине.

Кроме того, недавно Куба стала еще одним значительным поставщиком иностранных войск в Россию. В 2025 году страна также подписала новые оборонные соглашения с Россией и Беларусью.

Позиция США

Соединенные Штаты призвали все государства-члены ООН прекратить любую поддержку, которая позволяет агрессорам продолжать войну в Украине.

"Мы еще раз призываем обе стороны продолжать переговоры и в духе гибкости, компромисса и обязанности защищать и беречь жизни своих граждан, положить конец этой варварской войне раз и навсегда", – также заявила Теми Брюс.

Как сообщал OBOZ.UA, Генеральная ассамблея ООН в тот день приняла резолюцию "Поддержка прочного мира в Украине". Причем перед принятием документа делегация США предложила изъять из текста пункты о территориальной целостности Украины и необходимости достижения справедливого мира, однако эта инициатива не набрала поддержки.

Ранее в ООН обнародовали новые данные о том, сколько гражданских погибло в Украине с начала полномасштабной войны, и отметили, что реальное количество убитых Россией украинцев значительно выше.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!