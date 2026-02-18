Сколько гражданских погибло в Украине с начала полномасштабной войны: статистика ООН

С 24 февраля 2022 года, то есть с начала полномасштабного вторжения российских агрессоров в Украине погибли по меньшей мере 15 172 и были ранены 41 378 гражданских лиц. Причем это – только подтвержденные данные по состоянию на 31 января 2026 года.

На самом деле "реальное количество жертв значительно больше". Об этом говорится в последнем докладе мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

Гибель взрослых и детей

В 2025 году из-за войны погибли по меньшей мере 2 526 и были ранены 12 162 гражданских лиц – таким образом, количество жертв на 31% выше, чем в 2024 году, и на 70% выше, чем в 2023 году.

По данным миссии, по меньшей мере 766 детей погибли и 2 540 получили ранения.

Мины и другие "взрывоопасные пережитки войны" вызвали гибель 483 и ранения 1 196 гражданских лиц, отмечают в ООН.

Обстрелы Украины

По данным мониторинговой миссии, применение дальнобойного оружия – и ракет, и барражирующих боеприпасов – "значительно возросло" в 2025 году, что повлекло 35% жертв среди гражданских лиц в Украине.

От таких обстрелов зафиксировано 686 погибших и 4 451 раненых – это на 66% больше по сравнению с 2024 годом. А количество жертвиз-за применения беспилотников малой дальности в прифронтовых районах выросло на 121%.

Подавляющее большинство из всех жертв в 2025 году пришлось на прифронтовые районы страны.

Пленные украинцы

Как говорится в отчете, 96% освобожденных украинских военнопленных, с которыми были проведены конфиденциальные беседы(689 мужчин, 36 женщин), сообщили о пытках или жестоком обращении во время пребывания в российском плену на разных этапах.

По меньшей мере 109 пленных украинских военнослужащих (все мужчины) были казнены, из них 70 (все мужчины) – в 2024 и 2025 годах.

Удары по инфраструктуре

В 2025 и 2026 годах "вред гражданскому населению заметно возрос", а люди по всей стране "столкнулись с тяжелыми последствиями непрерывных и систематических атак на энергетическую инфраструктуру" Украины, говорится в отчете.

Так, по состоянию на январь 2026 года Украина в результате оккупации и повреждений от атак потеряла более половины мощностей по производству электроэнергии, которые имела до полномасштабного вторжения, оставшись лишь с 11 ГВт генерации, что значительно меньше необходимых 18 ГВт в период пикового зимнего потребления.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине продолжает сохраняться отрицательный демографический баланс – на одного новорожденного приходится трое умерших. Рождаемость уменьшается, а смертность, хоть и немного сократилась, все еще высокая. И хотя некоторые регионы демонстрируют небольшой прирост по рождаемости, в прифронтовых областях демографическая ситуация остается критической.

