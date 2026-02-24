Чиновника, который нашел более 600 тыс. долларов в гараже умершей бабушки, до сих пор не уволили: OBOZ.UA обратился в Кабмин за разъяснением

Разоблаченный на недостоверном декларировании на 26,19 млн грн и.о. председателя Государственной экологической инспекции Украины Александр Субботенко до сих пор находится на должности. В Кабмине же не комментируют, почему несмотря на многочисленные нарушения чиновник до сих пор возглавляет один из органов центральной власти.

В связи с этим OBOZ.UA официально обратился в Кабинет министров и Министерство экономики окружающей среды и сельского хозяйства – относительно разъяснений оснований продления пребывания Субботенко на занимаемой должности. Кроме того, мы просим сообщить:

Рассматривало ли правительство вопрос об отстранении Субботенко от исполнения обязанностей председателя Государственной экологической инспекции?

Поступали ли в Кабмин представления или рекомендации от НАПК или правоохранительных органов об отстранении данного чиновника?

Планируется ли проведение служебного расследования в отношении указанных фактов?

Планируют ли в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства инициировать отстранение Субботенко?

Также мы обратились к самому Субботенко с вопросом, планирует ли он добровольно написать заявление об увольнении по собственному желанию – поскольку сумма, которую НАПК считает недостоверной, почти в сотни раз превышает порог уголовной ответственности.

На момент выхода материала ответов от указанных структур и самого Субботенко не поступило. Впрочем, после того, как они будут получены, мы обязательно их опубликуем. Поэтому следите за следующими публикациями OBOZ.UA.

Скандал с Субботенко разгорелся на прошлой неделе – когда в медиа появилась информация, что чиновник, объясняя НАПК происхождение своего состояния, рассказал, что нашел в гараже умершей бабушки 653 тыс. долларов.

"Эти объяснения повторялись еще в специальной проверке декларации за 2022 год. Он заявил, что средства бабушка получила законно", – говорилось в материале.

Сама же бабушка – вместе с дедушкой, – по его словам, заработали эти деньги, в частности, за рубежом. Причем, объяснял чиновник, в его семье якобы было "семейное правило" – хранить драгоценности именно в виде наличных, именно в долларах.

В самом же НАПК считают, что бабушка Субботенко не имела возможности заработать или как-то иначе получить такую сумму. Ведь хотя она и работала исключительно на госдолжностях – однако низового звена: техсекретаря Харьковского РК ЛКСМУ, заведующего учетом Харьковского политехнического института, заведующего учетом Харьковского райкома комсомола и инструктора сектора учета. То есть, получить такие деньги не могла.

Кроме того, подчеркивалось, до 1991 года в СССР оборот иностранной валюты среди граждан был прямо запрещен. Поэтому если бабушка Субботенко действительно переводила заработки в доллары, они были получены незаконно.

"Субботенко заявил, что часть средств получена с продажи квартиры, но это всего лишь 11 тыс. долларов. Женщина также не осуществляла предпринимательской деятельности, а также не была учредителем и/или бенефициарным владельцем никаких юридических лиц", – резюмировали авторы материала.

Следовательно, НАПК сделало вывод о наличии признаков уголовного преступления по ч. 2 ст. 366-2 УК – Декларирование недостоверной информации.

За дело "взялся" Офис генпрокурора

В свою очередь, в Офисе генпрокурора сообщили о регистрации уголовного производства против Субботенко – по той же ст. 366-2 УКУ.

"В рамках производства проверяются обстоятельства приобретения и декларирования активов, а также соответствие предоставленных объяснений установленным фактическим данным. Досудебное расследование поручено проводить ГБР", – говорится в сообщении.

