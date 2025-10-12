Куба категорически отрицает участие своих наемников в войне в Украине

Правительство Кубы заявило, что граждане их страны не участвуют в российско-украинской войне. Там заявили, что правительство Соединенных Штатов распространило эту информацию, но не предоставило каких-либо доказательств или обоснований.

В то же время власти допустили, что граждане Кубы могут участвовать в войне в Украине по собственной инициативе. Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства иностранных дел Республики Куба.

Куба отреагировала на обвинения

Кубинское правительство заявило, что власти страны не располагают точными данными о кубинских гражданах, которые по собственной инициативе участвовали или участвуют в боевых действиях вооружённых сил обеих сторон конфликта

"Это клеветническое обвинение было впервые выдвинуто в 2023 году некоторыми СМИ без предоставления каких-либо доказательств или обоснований и явно преследует определенную цель. Правительство Кубы категорически подтверждает, что Куба не принимает участия в вооруженном конфликте в Украине и не направляет в него своих военнослужащих ни там, ни в какой-либо другой стране", – говорится в заявлении МИД.

В ведомстве заявили, что в соответствии со своим национальным законодательством и международными обязательствами правительство Кубы придерживается политики нулевой терпимости к наемничеству, торговле людьми и участию своих граждан в любом вооруженном противостоянии на территории другой страны.

В заявлении сказано, что кубинцы, участвовавшие в вооружённом конфликте по обе стороны границы, были завербованы через организации, не базирующиеся в стране и не имеющие никакого отношения к кубинскому правительству. В подавляющем большинстве случаев эта вербовка осуществлялась за рубежом среди кубинских граждан, проживающих или временно находящихся в различных странах, так же как вербовка для этого конфликта осуществлялась среди лиц многих других национальностей, число которых также остаётся неточным.

Ранее украинские чиновники предупредили, что уже вскоре на стороне России в Украине могут воевать до 25 000 кубинцев. В таком случае они станут самым большим контингентом иностранных наемников на поле боя, превысив количество солдат из КНДР.

Как сообщал OBOZ.UA, в последние недели украинские чиновники предупреждали американских законодателей о росте масштабов вербовки Россией кубинских наемников для боевых действий в Украине. На данный момент известно о том, что до 5000 кубинцев воюют вместе с россиянами против наших Сил обороны.

