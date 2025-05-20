США работают над передачей Украине дополнительных батарей ПВО Patriot, – Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон сотрудничает с партнерами по НАТО, чтобы найти дополнительные системы ПВО Patriot для Украины.

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Слова Рубио во вторник, 20 мая, приводит Clash Report. Глава Госдепа, в частности, сообщил, что США не прекратили поставки оружия Украине, однако решение о новых пакетах помощи "пока не принято".

Рубио также добавил, что Соединенные Штаты вместе с союзниками работают над передачей комплексов Patriot, но их не хватает даже для собственных нужд.

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