США одобрили передачу Украине сотен ракет для HIMARS и Patriot - NYT

США дали согласие на передачу Украине сотен ракет для систем HIMARS и Patriot. Речь идет о 125 артиллерийских ракет большой дальности и 100 ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot.

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Об этом сообщило издание The New York Times, ссылаясь на неназванного чиновника Конгресса США. Это оружие, которое получит Украина, изготовлено в США, поэтому его экспорт - даже если оно уже на балансе другого государства - невозможен без официального согласования американских властей.

В данном случае речь идет о передаче боеприпасов, находящихся в распоряжении Германии, но которые были произведены в США. Поэтому именно Вашингтон должен был предоставить "зеленый свет", чем и воспользовался, чтобы позволить Берлину осуществить поставки.

Американские официальные лица отметили, что эти боеприпасы являются критически важными в условиях постоянных российских атак, особенно на фоне растущего давления на фронте и со стороны воздушного террора.

Напомним, западные союзники ведут переговоры о поставках Украине дополнительных систем ПВО и ПРО Patriot. Они хотят достичь соглашения до саммита НАТО в конце июня 2025 года.

Как писал OBOZ.UA, 24 апреля американский президент Дональд Трамп заявил, что в случае заключения мирного соглашения между Украиной и РФ о завершении войны передача Киеву ракет к ЗРК Patriot или разведывательных данных не понадобится. Мол, об этом вопросе "не надо будет беспокоиться".

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