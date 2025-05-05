Хотят успеть до саммита НАТО: в Reuters узнали подробности о поставках Украине систем Patriot

Западные союзники ведут переговоры о поставке Украине дополнительных систем ПВО и ПРО Patriot. Они хотят достичь соглашения до саммита НАТО в конце июня 2025 года.

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Среди потенциальных стран-поставщиков рассматривались США и Греция. Об этом Reuters на условиях анонимности сообщили источники, знакомые с ситуацией.

По информации агентства, программа поставок дополнительных Patriot якобы была одобрена еще при бывшем президенте США Джо Байдене и не была остановлена ​​нынешним президентом Дональдом Трампом.

Чуть позже Афины опровергли свое участие в этом плане. "О поставках в Украину систем Patriot из Греции не может быть и речи", – сообщил Reuters правительственный чиновник.

В прошлом году греческие власти уже говорили о том, что не могут передать Patriot Силам обороны.

В то же время в СМИ появились сообщения, что Соединенные Штаты якобы могут отдать украинцам одну из систем Patriot, базирующуюся в Израиле, после ее ремонта.

Официально государства-партнеры не подтверждали и не анонсировали новые пожертвования Patriot для ВСУ.

Как писал OBOZ.UA, 24 апреля американский президент Дональд Трампа заявил, что в случае заключения мирного соглашения между Украиной и РФ о завершении войны передача Киеву ракет к ЗРК Patriot или разведывательных данных не понадобится. Мол, об этом вопросе "не надо будет беспокоиться".

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