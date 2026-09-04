Посланцы Трампа встретятся с Зеленским и Путиным: журналисты узнали подробности

Спецпосланцы американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в эти выходные посетят Москву и Киев. В ходе обеих поездок они проведут переговоры о прекращении войны.

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Об этом сообщает Axios. По данным источников издания, в Москву они вылетят в пятницу, 4 сентября.

Уиткофф и Кушнер прибудут в Киев

Отмечается, что в субботу, 5 сентября, в Москве они проведут переговоры с кремлевским лидером Владимиром Путиным, а уже на следующий день (6 сентября) прибудут в Киев на встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Украинские и американские чиновники заявили, что обсуждали визит делегатов из Белого дома в Киев уже несколько месяцев.

Как отмечалось в Kyiv Independent, в России не хотят, чтобы они приезжали в Украину. А Уиткофф, по словам источников издания, прислушивается к настроениям россиян.

"Россияне не хотят, чтобы они приезжали сюда, в Киев, а Уиткофф всегда чутко реагирует на настроения в России. Им там говорят, что это опасно", – сказал собеседник издания.

Однако если все же спецпосланцы приедут, это станет их первым визитом в Украину во время войны. Возможный визит Уиткоффа и Кушнера в Украину может состояться на фоне массированных российских атак с использованием реактивных дронов.

Источники также подтвердили изданию, что визит был запланирован, однако его якобы все еще могут отменить. Белый дом визит чиновников в Украину не комментирует.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны обсуждали визит обоих диппредставителей в Украину.

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