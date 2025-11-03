США планируют наземную военную операцию в Мексике против картелей – NBC News

Белый дом начал планировать новую операцию по отправке американских войск и офицеров разведки в Мексику для борьбы с наркокартелями. Уже начались ранние этапы подготовки к миссии, которая будет включать наземные операции.

Об этом пишет NBC. Издание ссылается на действующих и бывших должностных лиц США.

В то же время операция в Мексике не является неизбежной. Сейчас продолжаются обсуждения масштабов миссии, и окончательное решение о ее проведении еще не принято, отмечают источники.

Как рассказали собеседники издания, американские войска будут действовать под руководством разведывательного сообщества США и офицеров ЦРУ.

Согласно плану, военные США будут использовать в Мексике преимущественно беспилотники для поражения нарколабораторий, членов и лидеров картелей. Некоторые беспилотники, которые будут использовать спецподразделения, потребуют присутствия операторов на местах для их эффективного и безопасного применения.

Если спецоперацию одобрят, то администрация Трампа планирует хранить ее в тайне и не разглашать действия, связанные с этой миссией.

По словам источников издания, в отличие от Венесуэлы, мексиканская операция не имеет целью подорвать правительство страны.

Борьба Трампа с наркокартелями

До сих пор президент США Дональд Трамп в своей борьбе с наркокартелями сосредотачивался на Венесуэле и нанесении ударов по судам, которые вероятно перевозили наркотики.

По словам американского лидера, дни правления венесуэльского диктатора Николаса Мадуро подходят к концу. Трамп заявил об этом в интервью CBS News.

В то же время миссия США с использованием американских войск для ударов по наркокартелям в Мексике откроет новый фронт в военной кампании президента Дональда Трампа против наркокартелей в Западном полушарии.

В конце октября президент Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты могут начать наземную операцию в Венесуэле против наркокартелей. Ранее американские военные ограничивались ударами по судам, которые, как заявлялось, связывали с торговлей наркотиками.

США готовят военно-морской плацдарм вблизи Венесуэлы. Они модернизируют давно заброшенный бывший плацдарм времен Холодной войны в Карибском бассейне. Военно-морская база Рузвельт-Роудс будет находиться в Пуэрто-Рико.

