США нормализуют отношения с Беларусью, посылая сигнал Путину о необходимости прекращения войны

На днях американское издание Wall Street Journal выпустило материал, в котором авторы прямо намекают на то, что США, ведя диалог и отменяя санкции против Беларуси, хотят показать Владимиру Путину, какие уступки он может получить в обмен на прекращение войны против Украины. Кроме того, сообщается, что беларуский президент Александр Лукашенко, в свою очередь, консультировал команду Дональда Трампа относительно того, как вести себя с Путиным.

Президент Лукашенко стал "тайным лоббистом" переговоров США и России

Следует обратить внимание на то, что более десятка нынешних и бывших американских и европейских чиновников рассказали изданию WSJ о том, что неофициальный канал связи США с беларуским президентом Александром Лукашенко стал важным инструментом переговоров, направленных на прекращение войны в Украине – наиболее кровопролитного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны. При этом главным собеседником Лукашенко был Джон Коул, известный юрист и нынешний представитель США в Беларуси, который проводил с ним многочасовые беседы. В разговоре с WSJ Коул подчеркнул, что Владимир Путин в итоге окажется в ситуации, когда ему придется принять очень трудное решение по ситуации в Украине. Поэтому "важно, чтобы человек, которого он знает лучше всего и которому доверяет больше всего, высказывался о сделке положительно", сказал он, намекая на близкие, дружеские отношения Владимира Путина и Александра Лукашенко. Стоит отметить, что последние год-полтора риторика Лукашенко все больше склоняется к необходимости мирного урегулирования, правда, беларуский президент ожидаемо выступает за то, чтобы это происходило на российских условиях.

Беларусь способствовала саммиту на Аляске в обмен на смягчение санкций

Соответственно, Вашингтон достаточно высоко оценивает влияние Лукашенко на Путина и рассчитывает на дальнейшую помощь беларуского лидера, для чего были значительно смягчены ограничения в отношении беларуских производителей калийных удобрений, о чем сообщало наше издание. Кроме того, в материале сообщается о договоренности с компанией Boeing о поставках программного обеспечения и запасных частей для беларуской государственной авиакомпании "Белавиа", и дополнительный бонус – сервисный ремонт личного самолета Александра Лукашенко. В обмен на это, по словам журналистов Wall Street Journal, Александр Лукашенко способствовал проведению саммита США и России в Анкоридже в августе 2025 года, а также давал рекомендации, как США следует вести себя с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро, намекая на возможность предоставления Мадуро политического убежища в Беларуси в случае военного конфликта.

Освобождение политзаключенных – один из главных этапов нормализации отношений с США

Также одним из важных этапов смягчения отношений между США и Беларусью стал запуск процесса отмены санкций в обмен на освобождение политзаключенных как с беларуским, так и с иностранным гражданством, о чем неоднократно писало наше издание. При этом отмечается, что МИД Беларуси начал предпринимать шаги по нормализации отношений с США сразу после инаугурации Трампа в январе 2025 года. Так, представитель беларуского министерства иностранных дел позвонил в Госдепартамент США по каналу, который обычно используется для срочной военной связи, и сообщил, что Минск надеется на потепление отношений. Представитель Госдепартамента ответил, что Беларусь должна сама сделать первые шаги, после этого в январе 2025 года беларуские власти освободили американку Анастасию Нухфер. Таким образом, из почти 1400 заключенных, которых не первый год призывают освободить США, Минск уже освободил не менее 430 человек, причем освобождение около 70 из них было осуществлено при посредничестве администрации президента Дональда Трампа. Так, в результате обменов на свободу вышли все участники президентских выборов 2020 года, которые стали поводом для самых масштабных репрессий в постсоветской истории Беларуси.

Таким образом, можно увидеть, что инструменты "неформальной и личной" дипломатии остаются довольно эффективными в случаях, когда речь идет об авторитарных режимах типа беларуского, где лидер может отменить любое свое решение или применить свою власть для принятия почти любого нового. Кроме того, автократы всегда очень любили уважение и лесть, особенно от партнеров, высших по статусу (каковыми являются США по отношению к Беларуси), поэтому неудивительно, что такая тактика американских дипломатов успешно работает. Следовательно, администрация Трампа надеется, что такая тактика может быть успешной и для Владимира Путина, который тоже обожает уважение и лесть от "старших партнеров".

Однако главным призом за завершение войны в Украине для Кремля остаются чисто экономико-политические факторы – постепенное смягчение или частичное снятие санкций, торговые преференции, возвращение России в некоторые международные организации, спортивные соревнования и тому подобное. Несмотря на моральную несправедливость таких уступок, следует понимать, что завершение войны и прекращение агрессии против украинского народа являются насущной целью, ради которой США готовы пойти навстречу некоторым требованиям Кремля.