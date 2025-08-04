США возобновляют диалог с Беларусью: режим Лукашенко трансформирует свою внешнеполитическую стратегию
Почти месяц назад специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог провел встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Как известно, главным политическим и медийным результатом этой встречи стало освобождение 14 политзаключенных, включая экс-лидера беларуской оппозиции Сергея Тихановского, о чем ранее писало наше издание. Таким образом, Келлог стал американским чиновником самого высокого ранга, посетившим Беларусь за последние годы. В 2020 году, во время первого президентского срока Дональда Трампа, визит в Минск совершил госсекретарь Майк Помпео. Тогда это была первая поездка представителя США такого уровня в Беларусь за последние 20 лет.
Режим Лукашенко ожидает ослабления западных санкций
Что же побудило авторитарный режим Лукашенко так менять свою внешнеполитическую стратегию, которая основывалась на позиции изоляции от Запада в течение последних нескольких лет? Необходимо отметить, что прецедент с освобождением политзаключенных со стороны Лукашенко можно без иронии назвать "жестом доброй воли", ведь это не был обмен заключенными (как это обычно происходит между США и Россией). С учетом того, что беларуская оппозиция, как и российская, не представляет никакой угрозы обоим режимам, Лукашенко ничем не рисковал, только улучшил свой имидж в глазах Запада. Фактически повесткой дня переговоров была потенциальная нормализация отношений и возможное снятие санкций в будущем. Здесь необходимо отметить, что политические преследования, цензура и репрессии являются одними из главных причин санкций Запада против Беларуси.
Беларусь так и не стала настоящим союзником России в войне, как Иран и Северная Корея
Кроме того, все дальнейшее поведение Александра Лукашенко в контексте войны России против Украины свидетельствует о том, что он точно не был горячим сторонником российской агрессии. Территория Беларуси была вынужденно использована Кремлем как плацдарм для первого нападения на Украину в 2022 году, однако в дальнейшем Лукашенко смог отстоять возможность не быть втянутым в войну напрямую. После провала первого этапа российского вторжения Минск фактически закрыл свою территорию для российских войск – по крайней мере, с осени 2022 года ракетные атаки с беларуской территории прекратились, а российская авиация была передислоцирована в РФ. То есть по сравнению с Ираном и Северной Кореей, которые массово поставляли в Россию боеприпасы, баллистические ракеты, БПЛА и военные технологии, а Корея – еще и военный контингент, участие Беларуси в войне было действительно вынужденным и минимальным.
Диалог США с Беларусью – сигнал Путину к прекращению войны в Украине
Таким образом, в США формируется точка зрения, что слишком строгие санкции в отношении Беларуси только закрепляют зависимость режима Лукашенко от России и способствуют сближению обеих авторитарных стран, одна из которых (Россия) уверенно превращается в тоталитарную. Фактически никакого значимого эффекта для Запада санкции против Беларуси не дают, однако потенциальное их уменьшение/снятие может дать целый ряд положительных дипломатических результатов. Во-первых, это может гарантировать, что Беларусь и в дальнейшем никак не будет участвовать в войне против Украины. Свидетельством этого является анонсированный ранее перенос военных учений беларуской армии дальше от границ ЕС и Украины для снижения внешнеполитического напряжения. Во-вторых, снижение санкционного давления на Беларусь открывает для США новые пути сотрудничества с Россией, в том числе и экономического, а для Евросоюза проще будет снять санкции с Беларуси, чем с России, что улучшит товарную торговлю, логистику и потенциально может возобновить функционирование газопровода Ямал – Европа, который проходит через Беларусь. В-третьих, это может быть "сигналом" для России и Владимира Путина в частности, что нормализация отношений с США и снятие санкций действительно возможны в случае реальных шагов Кремля по завершению войны против Украины. Кроме того, потенциальная нормализация отношений Минска и Вашингтона может стать прецедентом для аналогичных шагов со стороны других европейских стран.
Беларусь продолжает контакты с США на самом высоком уровне
В конце июля снова появилась информация о новых контактах между Минском и Вашингтоном, о чем заявил временный поверенный в делах Беларуси в США Павел Шидловский.
"Наш диалог с американской стороной продолжается, необходимые контакты найдены, они развиваются", – сказал он.
Кроме того, Шидловский отметил, что посольство ведет также диалог с американскими общественными организациями, гуманитарным сообществом, экспертным сообществом.
"Наблюдается определенный интерес к Беларуси. Но дипломатия любит тишину, поэтому на этом этапе больше сказать не могу", – добавил дипломат.
Отвечая на вопрос о возможности взаимной аккредитации послов, Шидловский отметил, что "на данном этапе Беларусь ведет диалог с американской администрацией, необходимые контакты установлены и поддерживаются, но конкретно эта тема пока не находится на повестке дня".
Таким образом, в будущих дипломатических переговорах об окончании войны в Украине США стремятся к тому, чтобы Беларусь, будучи формальным союзником России, все же высказалась за прекращение боевых действий, что может быть поводом для дальнейшего улучшения отношений между Западом и Беларусью.