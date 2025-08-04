США возобновляют диалог с Беларусью: режим Лукашенко трансформирует свою внешнеполитическую стратегию

Почти месяц назад специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог провел встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Как известно, главным политическим и медийным результатом этой встречи стало освобождение 14 политзаключенных, включая экс-лидера беларуской оппозиции Сергея Тихановского, о чем ранее писало наше издание. Таким образом, Келлог стал американским чиновником самого высокого ранга, посетившим Беларусь за последние годы. В 2020 году, во время первого президентского срока Дональда Трампа, визит в Минск совершил госсекретарь Майк Помпео. Тогда это была первая поездка представителя США такого уровня в Беларусь за последние 20 лет.

Видео дня

Режим Лукашенко ожидает ослабления западных санкций

Что же побудило авторитарный режим Лукашенко так менять свою внешнеполитическую стратегию, которая основывалась на позиции изоляции от Запада в течение последних нескольких лет? Необходимо отметить, что прецедент с освобождением политзаключенных со стороны Лукашенко можно без иронии назвать "жестом доброй воли", ведь это не был обмен заключенными (как это обычно происходит между США и Россией). С учетом того, что беларуская оппозиция, как и российская, не представляет никакой угрозы обоим режимам, Лукашенко ничем не рисковал, только улучшил свой имидж в глазах Запада. Фактически повесткой дня переговоров была потенциальная нормализация отношений и возможное снятие санкций в будущем. Здесь необходимо отметить, что политические преследования, цензура и репрессии являются одними из главных причин санкций Запада против Беларуси.

Беларусь так и не стала настоящим союзником России в войне, как Иран и Северная Корея

Кроме того, все дальнейшее поведение Александра Лукашенко в контексте войны России против Украины свидетельствует о том, что он точно не был горячим сторонником российской агрессии. Территория Беларуси была вынужденно использована Кремлем как плацдарм для первого нападения на Украину в 2022 году, однако в дальнейшем Лукашенко смог отстоять возможность не быть втянутым в войну напрямую. После провала первого этапа российского вторжения Минск фактически закрыл свою территорию для российских войск – по крайней мере, с осени 2022 года ракетные атаки с беларуской территории прекратились, а российская авиация была передислоцирована в РФ. То есть по сравнению с Ираном и Северной Кореей, которые массово поставляли в Россию боеприпасы, баллистические ракеты, БПЛА и военные технологии, а Корея – еще и военный контингент, участие Беларуси в войне было действительно вынужденным и минимальным.

Диалог США с Беларусью – сигнал Путину к прекращению войны в Украине

Таким образом, в США формируется точка зрения, что слишком строгие санкции в отношении Беларуси только закрепляют зависимость режима Лукашенко от России и способствуют сближению обеих авторитарных стран, одна из которых (Россия) уверенно превращается в тоталитарную. Фактически никакого значимого эффекта для Запада санкции против Беларуси не дают, однако потенциальное их уменьшение/снятие может дать целый ряд положительных дипломатических результатов. Во-первых, это может гарантировать, что Беларусь и в дальнейшем никак не будет участвовать в войне против Украины. Свидетельством этого является анонсированный ранее перенос военных учений беларуской армии дальше от границ ЕС и Украины для снижения внешнеполитического напряжения. Во-вторых, снижение санкционного давления на Беларусь открывает для США новые пути сотрудничества с Россией, в том числе и экономического, а для Евросоюза проще будет снять санкции с Беларуси, чем с России, что улучшит товарную торговлю, логистику и потенциально может возобновить функционирование газопровода Ямал – Европа, который проходит через Беларусь. В-третьих, это может быть "сигналом" для России и Владимира Путина в частности, что нормализация отношений с США и снятие санкций действительно возможны в случае реальных шагов Кремля по завершению войны против Украины. Кроме того, потенциальная нормализация отношений Минска и Вашингтона может стать прецедентом для аналогичных шагов со стороны других европейских стран.

Беларусь продолжает контакты с США на самом высоком уровне

В конце июля снова появилась информация о новых контактах между Минском и Вашингтоном, о чем заявил временный поверенный в делах Беларуси в США Павел Шидловский.

"Наш диалог с американской стороной продолжается, необходимые контакты найдены, они развиваются", – сказал он.

Кроме того, Шидловский отметил, что посольство ведет также диалог с американскими общественными организациями, гуманитарным сообществом, экспертным сообществом.

"Наблюдается определенный интерес к Беларуси. Но дипломатия любит тишину, поэтому на этом этапе больше сказать не могу", – добавил дипломат.

Отвечая на вопрос о возможности взаимной аккредитации послов, Шидловский отметил, что "на данном этапе Беларусь ведет диалог с американской администрацией, необходимые контакты установлены и поддерживаются, но конкретно эта тема пока не находится на повестке дня".

Таким образом, в будущих дипломатических переговорах об окончании войны в Украине США стремятся к тому, чтобы Беларусь, будучи формальным союзником России, все же высказалась за прекращение боевых действий, что может быть поводом для дальнейшего улучшения отношений между Западом и Беларусью.