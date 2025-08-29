Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон не допускает полного захвата Украины Россией. США стремятся поддержать территориальную целостность страны.

Об этом он рассказал в интервью USA Today, комментируя инцидент, который произошел во время встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского 28 февраля в Овальном кабинете. Вэнс отметил, что споры и разногласия во мнениях между лидерами иногда возникают, но считает их полезными для американской публики.

Он подчеркнул, что, несмотря на отдельные разногласия, между США и Украиной существует много общих интересов.

В то же время вице-президент США раскритиковал политику администрации Джо Байдена в отношении Украины, отметив, что страна получала миллиарды долларов без четкой цели и реальной дипломатии. По его словам, у Байдена "не было плана по прекращению конфликта", из-за чего США "бросали деньги в бездонную яму", не имея стратегии решения проблемы.

Вэнс также подчеркнул, что война в Украине достигла точки, когда продолжение боевых действий не приносит результата ни для Украины, ни для России. По его мнению, для всех сторон было бы лучше, если бы убийства прекратились и конфликт завершился мирным путем.

В то же время он подчеркнул, что с Трампом они поддерживают диалог с Зеленским и настроены продолжать работу над мирным урегулированием.

"Несмотря на ряд разногласий, мы безусловно хотим защитить территориальную целостность Украины. Мы не хотим, чтобы Россия захватила всю страну", – подчеркнул Джей Ди Вэнс.

Что предшествовало

Джей Ди Вэнс заявил, что США надеются, что мир в Украине может наступить уже в течение шести месяцев. По его словам, ключевые вопросы – территории и гарантии безопасности – должны решаться дипломатически.

США в рамках гарантий безопасности могут предоставить Украине воздушную поддержку и системы ПВО, чтобы закрыть небо над Украиной. Истребители Соединенных Штатов способны сыграть ключевую роль в обеспечении бесполетной зоны, сообщили Reuters.

