США могут закрыть небо над Украиной в рамках гарантий безопасности – Reuters

США могут предоставить Киеву воздушную поддержку и системы ПВО, чтобы закрыть небо над Украиной как один из вариантов послевоенных гарантий безопасности. Истребители американских ВВС способны сыграть ключевую роль в обеспечении бесполетной зоны.

Видео дня

Об этом пишет Reuters. Издание ссылается на американских военных, которые совместно с европейскими коллегами подготовили варианты помощи Украине с привлечением своих вооруженных сил.

Если ранее Вашингтон уклонялся от своего участия в долгосрочной помощи Украине, то после встречи президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне американская сторона подтвердила намерение присоединиться к обеспечению безопасности украинского государства, чтобы исключить в будущем повторную российскую агрессию.

19 августа в интервью Fox News президент Дональд Трамп сказал, что среди гарантий безопасности Киеву, которые предоставит Вашингтон, может быть поддержка американской авиации.

"Мы готовы помочь им во всем, особенно, пожалуй, можно говорить о воздушной поддержке, потому что ни у кого нет таких возможностей, которые мы имеем", – заявлял глава Белого дома.

При этом он подчеркивал, что о членстве Украины в НАТО речь не идет.

По данным источников издания, американские военные вместе с их европейскими коллегами подготовили несколько вариантов помощи Украине с использованием вооруженных сил США. Эти предложения будут направлены национальным советникам безопасности для дальнейшего рассмотрения в рамках текущих дипломатических усилий.

Союзники обсуждают возможные сценарии военной помощи Киеву, учитывая как военные возможности, так и реакцию Москвы. Одно из предложений предусматривает отправку в Украину европейских войск под контролем американских миротворцев.

Как сообщал OBOZ.UA, представители США и НАТО начали работу над формированием гарантий безопасности для Украины. Сейчас Пентагон отрабатывает варианты планирования помощи, которую Вашингтон может предложить Украине, кроме поставок вооружения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!