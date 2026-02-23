Страна ЕС срывает 20-й пакет санкций против РФ: примут ли ограничения к годовщине войны

Европейский Союз (ЕС) планировал согласовать 20-й пакет санкций против России к годовщине полномасштабной войны. Однако из-за позиции Венгрии консенсуса не удалось достичь, и введение новых санкций оказалось под угрозой.

Об этом заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас, сообщает Reuters. По словам Каллас, символизм даты лишь подчеркивает проблему, ведь именно накануне четвертой годовщины полномасштабной войны против Украины Евросоюз оказался неготовым к очередному шагу усиления давления на Кремль.

Хотя вопрос санкций стоит на повестке дня, реального прогресса, по ее оценке, в этот день ожидать не стоит. "Завтра – четвертая годовщина этой ужасной войны. Конечно, пакет санкций будет обсуждаться, но я не думаю, что сегодня мы увидим прогресс", – подчеркнула Каллас, добавив, что работа над этим вопросом будет продолжаться и в дальнейшем.

Ключевым препятствием остается позиция Венгрии, которая уже не впервые выступает против расширения санкционного давления на Россию. Каллас прямо заявила, что постоянное сопротивление Будапешта четко сигнализирует, что на нынешней встрече достичь консенсуса не удастся.

В частности, на фоне активных обсуждений министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль анонсировал дискуссии с венгерскими коллегами по блокированию их страной санкционного пакета. Однако правительство Виктора Орбана обещает его ветировать до тех пор, пока Украина не возобновит транзит нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба".

"Я удивлен позицией Венгрии. Мы будем это обсуждать с нашими венгерскими коллегами. Не считаю правильным, чтобы Венгрия предавала собственную борьбу за свободу и европейский суверенитет. Поэтому мы еще раз обратимся с нашими аргументами – и в Будапеште, и здесь, в Брюсселе, – чтобы позиция была пересмотрена", – сказал Вадефуль.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский сказал, что не удивлен позицией Венгрии. Он напомнил о заблокированных переговорах с Украиной о ее членстве в ЕС, а также выплатах из Европейского фонда мира государствам, которые помогали Украине оружием и техникой на двусторонней основе.

"Что меня фундаментально шокирует, так это то, что... Будапешт был захвачен фактически дважды в 20-м веке, но один раз Красной армией. Я ожидал бы гораздо большего чувства солидарности от Венгрии к Украине", – сказал Сикорский.

Для ЕС это означает серьезный репутационный вызов, ведь санкционная политика основывается на единодушии всех государств-членов, и любое блокирование со стороны одной страны фактически парализует принятие решений. Однако глава МИД Румынии Оана-Сильвия Цою выразила уверенность, что в конце концов компромисса удастся достичь.

"Мы уже имели трудности с достижением консенсуса по предыдущим пакетам, но в конце концов принимали решение. Не уверена, произойдет ли это завтра или на этой неделе, но стратегия правильная – усиливать давление на агрессора", – подчеркнула Цою.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, ряд санкций США, введенных против России из-за ее агрессии в отношении Украины, продлен. Согласно решению американского президента Дональда Трампа, они будут действовать еще минимум год.

