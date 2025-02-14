'Украинская позиция неизменна': у Зеленского отреагировали на слова Трампа о якобы встрече с представителями РФ в Мюнхене

Никаких переговоров Украины с Россией на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии не будет. Для этого сначала нужно, чтобы Украина и Запад выработали согласованную общую позицию.

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Ситуацию прокомментировал для OBOZ.UA советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин. Он опроверг слова американского лидера Дональда Трампа, который 13 февраля намекнул на будущую встречу представителей Киева, Вашингтона и Москвы в Мюнхене.

"Украинская позиция неизменна. Украина сначала должна говорить с Америкой. Европа должна быть участницей любого серьезного разговора ради настоящего и продолжительного мира. И только согласованная общая позиция должна быть на столе для разговора с россиянами", – сказал Литвин.

Он подчеркнул, что "за пустым столом с россиянами не встречаются".

"Пока на столе ничего нет. Разговора с россиянами в Мюнхене не предполагается", – объяснил представитель Офиса президента.

Напомним: с 14 по 16 февраля в ФРГ состоится Мюнхенская конференция по безопасности.

В Белом доме 13 февраля журналисты спросили у Трампа о его желании лично встретиться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным (президент США ранее говорил, что такие переговоры, вероятно, произойдут в Саудовской Аравии).

Трамп ответил, что визит Путина и других российских чиновников в Саудовскую Аравию "рано или поздно" произойдет.

"Будет встреча в Мюнхене завтра [14 февраля]. Там будет Россия с нашими людьми. Украина также приглашена, кстати. Я не уверен, кто какую страну будет представлять. Но [это будут] высокопоставленные чиновники из РФ, Украины и США", – добавил он.

Как писал OBOZ.UA:

– На Конференцию по безопасности в Мюнхен от Соединенных Штатов приедут госсекретарь Марк Рубио, вице-президент Джей Ди Венс, спецпосланник американского президента по Украине и России Кит Келлог и другие чиновники.

– В Белом доме анонсировали, что представители США встретятся в Германии с главой Украинского государства Владимиром Зеленским.

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