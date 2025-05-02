США хотят отказаться от роли посредника в переговорах: спикер МИД Украины получил комментарий Госдепа
В Министерстве иностранных дел Украины получили разъяснение от Государственного департамента США по поводу намерений Вашингтона отказаться от роли посредника в мирных переговорах. Это не новая позиция Соединенных Штатов.
Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий, который получил комментарий своей коллеги из Госдепа США Тэмми Брюс. Она объяснила свое недавнее заявление.
В МИД Украины подтвердили, что комментарий Брюс о роли США как посредника прозвучал в контексте ее аналогичного комментария, сделанного ранее на этой неделе: "Если не будет прогресса, мы отступим от роли посредника".
"Это не была новая позиция, а лишь повторение того, что раньше уже озвучивал государственный секретарь США", – отметил Тихий.
Напомним: пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что Штаты не собираются быть "вечным" посредником между Украиной и Россией в урегулировании войны. По ее словам, сейчас пришло время, когда Киев и Москва должны представить собственные мирные предложения.
Тем временем государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Европа должна приложить большие усилия для установления в Украине устойчивого мира. В частности, привлечь реальные ресурсы и свободу.
Как сообщал OBOZ.UA, в Государственном департаменте США официально обвинили Северную Корею в том, что она своим участием в боевых действиях на стороне России против Украины затягивает войну.
Также в американском внешнеполитическом ведомстве прозрачно намекнули, что сама страна-агрессор РФ не могла бы долго продолжать "эту бойню", а КНДР вместе с другими третьими странами "увековечили российско-украинскую войну".
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