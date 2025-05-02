США хотят отказаться от роли посредника в переговорах: спикер МИД Украины получил комментарий Госдепа

В Министерстве иностранных дел Украины получили разъяснение от Государственного департамента США по поводу намерений Вашингтона отказаться от роли посредника в мирных переговорах. Это не новая позиция Соединенных Штатов.

Видео дня

Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий, который получил комментарий своей коллеги из Госдепа США Тэмми Брюс. Она объяснила свое недавнее заявление.

В МИД Украины подтвердили, что комментарий Брюс о роли США как посредника прозвучал в контексте ее аналогичного комментария, сделанного ранее на этой неделе: "Если не будет прогресса, мы отступим от роли посредника".

"Это не была новая позиция, а лишь повторение того, что раньше уже озвучивал государственный секретарь США", – отметил Тихий.

Напомним: пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что Штаты не собираются быть "вечным" посредником между Украиной и Россией в урегулировании войны. По ее словам, сейчас пришло время, когда Киев и Москва должны представить собственные мирные предложения.

Тем временем государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Европа должна приложить большие усилия для установления в Украине устойчивого мира. В частности, привлечь реальные ресурсы и свободу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Государственном департаменте США официально обвинили Северную Корею в том, что она своим участием в боевых действиях на стороне России против Украины затягивает войну.

Также в американском внешнеполитическом ведомстве прозрачно намекнули, что сама страна-агрессор РФ не могла бы долго продолжать "эту бойню", а КНДР вместе с другими третьими странами "увековечили российско-украинскую войну".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!