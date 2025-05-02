'Настало время': Украина и США должны представить конкретные идеи для завершения войны – Госдеп

США не собираются быть "вечными" посредниками между Украиной и Россией в урегулировании войны. Сейчас настало время, когда Киев и Москва должны представить собственные мирные предложения.

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Об этом заявила представитель Государственного департамента США Темми Брюс во время брифинга в четверг, 1 мая. Она отметила, что США со временем могут отказаться от роли посредника

По словам пресс-секретаря Госдепа, президент США Дональд Трамп стремится к завершению войны в Украине дипломатическим путем.

"Президент хочет, чтобы каждое действие, которое мы делаем как нация, было дипломатическим", - подчеркнула Брюс.

Однако для США в приоритете не только война в Украине. Есть "целый земной шар, требующий определенного внимания", отметила представитель американского внешнеполитического ведомства.

Поэтому Соединенные Штаты изменят свой вклад в переговорный процесс по завершению войны в Украине.

Темми Брюс напомнила слова госсекретаря Марко Рубио о том, что США больше не станут посредником в переговорах между Украиной и Россией.

"Мы не собираемся летать по всему миру, чтобы провести посреднические встречи. Это сейчас между двумя сторонами. Сейчас настало время, когда Украина и РФ должны представить и разработать конкретные идеи по поводу того, как этот конфликт должен закончиться", – подчеркнула Брюс.

В то же время представитель американского внешнеполитического ведомства отметила, что возможность введения новых американских санкций против России сохраняется. По ее словам, США пока не снимают никаких ранее наложенных санкций против России.

Как сообщал OBOZ.UA:

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что США могут выйти из переговоров по завершению войны в Украине, если в ближайшие дни в администрации Трампа решат, что мир в нашем государстве "невозможен".

Позже Трамп подтвердил, что Вашингтон может выйти из переговоров, если любая из сторон будет осложнять процесс достижения мира.

29 апреля Марко Рубио заявил, что эта неделя будет "критической" в переговорах по прекращению войны в Украине и для участия Вашингтона как посредника. По его словам, и Украина, и Россия сейчас ближе к миру, чем когда-либо за три предыдущих года.

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