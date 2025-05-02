'Европа должна приложить усилия для завершения войны': в Госдепе раскрыли детали разговора Рубио с главой МИД Франции Барро

Государственный секретарь США Марко Рубио в четверг, 1 мая, провел переговоры с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро. Основной темой встречи стало обсуждение ситуации в сфере безопасности в Европе и пути того, как завершить войну России против Украины.

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Как отметила спикер Госдепа Темми Брюс, Рубио сказал французскому коллеге, что Европа должна приложить больше усилий для установления в Украине устойчивого мира.

По словам Брюс, встреча была посвящена "продвижению на пути к миру в Украине".

Пресс-секретарь добавила, что Рубио высоко оценил лидерство Франции в "привлечении европейской и украинской поддержки для устойчивого соглашения".

"Государственный секретарь четко дал понять, что президент Трамп сосредоточен на прекращении бессмысленного кровопролития в Украине и подтвердил обязательство США тесно сотрудничать с Францией и другими европейскими партнерами для обеспечения длительного мира", – говорится в сообщении.

Сам Рубио на своем аккаунте в соцсети Х отметил, что говорил с главой французского внешнеполитического ведомства об инициативах Дональда Трампа по завершению войны в Украине. Госсекретарь отметил, что Америка "стремится к миру, а не к бесконечным вооруженным конфликтам".

"Мы согласились, что Европа должна больше инвестировать в собственную оборону, а американская промышленность не должна оставаться в стороне от перевооружения Европы", – добавил он.

Барро также сообщил о встрече, указав на "долгую историю совместной преданности" Франции и США свободе, процветанию и миру.

Как сообщал OBOZ.UA, Темми Брюс на брифинге 1 мая сказала, что США не собираются быть "вечными" посредниками между Украиной и Россией в урегулировании войны. Сейчас настало то время, когда Киев и Москва должны представить собственные мирные предложения.

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