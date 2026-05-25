Средства на вооружение и денежное обеспечение ВСУ: 'ЕС' предлагает проект изменений в бюджет и антикоррупционную стратегию

Фракция "Евросолидарность" инициирует проект изменений в Госбюджет-26 и альтернативный проект антикоррупционной стратегии. Об этом народные депутаты сообщили на брифинге.

Во фракции, в частности, отмечают необходимость увеличить денежное обеспечение для военных на линии фронта.

"После страшной ночи, которую пережили Киев и вся Украина, для этого парламента должна быть очевидной необходимость усиления противовоздушной обороны, усиление борьбы с коррупцией и передача всех средств для ВСУ. Именно на этом базируется позиция "Европейской Солидарности", – сказала сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

"В то время, когда россия кошмарит гражданские города и села, гражданские кварталы, власть собирается перебросить 40 миллиардов гривен из бюджета Минобороны из статьи "закупка оружия" на кэшбек, на е-баки, другие коррупционные, лоббистские статьи. Наша фракция не даст это сделать. Мы зарегистрировали изменения в бюджет и будем требовать принять именно этот законопроект", – отмечает Геращенко.

"Нельзя перебрасывать 40 миллиардов по закупке оружия, которые запланированы для Минобороны, на кэшбек. Есть четкие направления, по которым должен использоваться этот ресурс. Ответственность как никогда огромная, потому что от этого зависит жизнь каждого украинца", – говорит народный депутат Нина Южанина.

"Наши Вооруженные Силы нуждаются в значительной помощи, особенно по приобретению оружия. В кредите 45 миллиардов евро от Евросоюза – огромный ресурс для закупки оружия. И этот ресурс надо заложить в Госбюджет, чтобы могли использовать эти средства. Среди приоритетов, на которых будем настаивать, что все слова об увеличении денежного обеспечения оплат военных не должны остаться словами. Для этого нужно уже сейчас заложить ресурс. Поэтому и в цифрах, и в поручении Кабинету министров мы даем четкое задание быстро просчитать и заложить в Государственный бюджет все выплаты, которые связаны с обещанными 250-400 тысяч гривен месяц для тех, кто выполняет боевые задачи", – говорит Южанина.

"Евросолидарность" также настаивает на принятии эффективной, а не карманной антикоррупционной стратегии. "Мы должны позаботиться о выживании страны, а коррупция – это та вещь, которая убивает изнутри. Мы уже увидели очень много кейсов, которые фигурируют на так называемых "пленках Миндича", когда миллиарды бюджетных денег шли на кампании, эффективность которых под огромным вопросом. Эти миллиарды не дошли до эффективных производителей, на фронте не хватает оружия и не хватает ракет-перехватчиков. Поэтому борьба с коррупцией – это и о нашей обороноспособности, и о справедливости. То, что внесло правительство, сегодня справедливо критикуется. Потому что там нет базовых вещей о продолжении реформ, которые требует от нас и Евросоюз, и главное – украинский народ. И надо это воплощать", – говорит народный депутат Виктория Сюмар.

Она отметила, что альтернативный вариант антикорстратегии от "Евросолидарности" предусматривает необратимость реформ, гарантии независимости НАБУ и САП, перезагрузку других правоохранительных органов. "Задача антикоррупционной стратегии – сделать так, чтобы вся правоохранительная система работала на страну и на украинцев, а не на политическую верхушку. Мы предлагаем, чтобы советники власти все декларировались, потому что прозрачность – это один из принципов, как можно преодолеть коррупцию", – говорит Сюмар.

"Вторая история – свобода слова. Мы должны поддерживать свободу слова, а не заниматься травлей журналистов-расследователей анонимными телеграмм-каналами. И третье – это должны быть способные институты, которые надо построить на принципах конкурсов. НАБУ и САП были сформированы на таких конкурсах. Мы сегодня должны реформировать и другие органы в правоохранительной системе страны для того, чтобы у украинцев появилось доверие, и они были по-настоящему независимыми", – говорит Сюмар.

Весомым компонентом является перезагрузка и реформирование Государственного бюро расследований, – отмечает народный депутат Ростислав Павленко. "Репрессии против оппозиции, поддержки десятков лживых дел против Порошенко, атаки на активистов, военных, расходование миллионов средств налогоплательщиков на абсолютно несправедливые и вредные для Украины расследования – это расточительство должно быть прекращено. Есть огромный общественный запрос на перезагрузку ГБР, на смену руководства, на изменение способа назначения, привлечение экспертов гражданского общества, международных экспертов, как раз так, как формировалось НАБУ и САП", – говорит Павленко.