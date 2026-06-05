Среди кандидатов – Украина: Стубб призвал расширить ЕС до 40 стран

Президент Финляндии Александр Стубб допустил, что Европейский Союз должен расшириться с 27 стран до 40, вместе с Украиной. По словам финского лидера, ЕС должен "мыслить масштабно" и воспользоваться моментом, чтобы продемонстрировать свой силовой авторитет на мировой арене.

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Об этом он заявил на энергетической конференции Eurelectric Power в Финляндии. Его цитирует телеканал CNBC.

Что известно

Такое заявление президента Финляндии прозвучало на фоне того, как действия Белого дома из-за войны России с Украиной, побуждают некоторые страны пересмотреть свое членство в ЕС.

По словам Стубба, "окно возможностей" для расширения ЕС "достаточно короткое", потому что когда закончится война в Украине и, возможно, когда сменится администрация США, тогда люди могут "снять ногу с педали газа" и снова "начнут жаловаться на ненужные вещи".

"Сейчас нам нужно мыслить масштабно и географически, нам нужно расширять или по крайней мере создавать членства, которые являются достаточно гибкими, чтобы привлечь в целом 40 европейских государств – или даже неевропейских", – сказал Стубб.

Финский президент добавил, что "европейская геополитическая сила часто базируется на размере и масштабе, и я думаю, что лучшей европейской политикой за всю историю было расширение Европы".

По словам вещателя, девять стран-кандидатов стремятся вступить в ЕС в течение следующих лет. Черногория и Албания считаются лидерами среди Западных Балкан, тогда как Украинаи Молдова приближаются к старту официальных переговоров о членстве. Кроме того, финский президент призвал ЕС вернуть в него Великобританию, кроме того, также "неплохо было бы привлечь Канаду", а также обратить внимание на Турцию.

"Нам нужно понять, что по крайней мере с точки зрения безопасности Турция должна быть как можно ближе. Надо начать мыслить масштабно, если мы хотим проецировать силу в мире. Но кто это сделает, когда, где и как, я не знаю", – сказал Стубб.

Напомним, ранее Европейский Союз начал подготовку к официальному открытию первого кластера в переговорах о вступлении Украины и Молдовы. Там отметили, что в ближайшие дни сосредоточат работу на завершении обсуждений в Совете ЕС, необходимых для формального открытия кластера.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейская комиссия 16 июня планирует предложить открыть первый переговорный кластер по вступлению Украины и Молдовы в Европейский Союз. Окончательно этот вопрос могут рассмотреть лидеры ЕС уже через два дня после этого, на саммите в Брюсселе.

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