Справедливый мир будет уже после Путина, – Зеленский

Украина обязательно обретет справедливый мир, но, скорее всего, он наступит уже после того, как российский диктатор Владимир Путин лишится власти в РФ. Но уже сейчас необходимо делать шаги к миру, начиная с прекращения огня.

Видео дня

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу RTL. Он отметил, что Путин не хочет завершения войны и делает все для того, чтобы отдалить этот момент.

"Справедливый мир будет обязательно, наверное, он будет уже после Путина. Но мир, который может начаться с прекращения огня, а затем шаг за шагом к устойчивому миру – может начаться уже завтра", – сказал Зеленский.

По словам президента, Путин и его окружение всеми силами пытаются сохранить власть в России и смотрят на мир с перспективы своего дальнейшего господства в РФ. Кремлевский диктатор цепляется "мертвой хваткой" за власть, ведь это – его защита.

"Справедливость – думаю, ее будет трудно дождаться. Они смотрят на мир с перспективы сохранения власти в России, и мы должны это осознавать. Путин держится за свою должность, это его защита, защита его жизни, капитала, бизнеса. Поэтому он цепляется за это и работает с обществом, радикализируя его националистическими идеями "русского мира", – сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что пока не видно готовности России к мирным переговорам и прекращению войны. А со стороны Запада и других стран нет достаточно давления на Кремль, чтобы заставить его к этому. И такая ситуация дает возможность Путину оттягивать прекращение огня и в конце концов завершение войны.

"Я пока не вижу готовности, желания россиян сделать этот шаг. Я не вижу готовности Путина закончить войну. Я этого не чувствую, и мы не имеем достаточного давления. Не привлечено достаточно силы, чтобы его заставить. Сегодня сильные ведущие державы еще не полностью вовлечены. США участвуют, но не на 100%. Другие страны, как Китай или государства глобального Юга, держатся в стороне. Это позволяет Путину отдалять момент, когда война должна закончиться", – заявил президент.

По словам Зеленского, Соединенные Штаты являются "одной из тех стран, которая может поставить Россию на место", учитывая их экономические, финансовые и военные мощности.

Также он подчеркнул, что хотел бы, чтобы Германия также присутствовала за столом потенциальных мирных переговоров о прекращении войны.

Напомним, в среду, 28 мая, президент Зеленский в Берлине провел встречу с Мерцом. По итогам переговоров президент заявил о важных договоренностях по ПВО и инвестициям в производство дронов и другого оружия в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA:

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает переговоры с Германией относительно возможного предоставления крылатых ракет Taurus. Однако по договоренности с канцлером Германии Фридрихом Мерцом некоторые вопросы не будут обсуждать публично.

Германия объявила о пакете военной помощи Украине на 5 млрд евро. Средства пойдут, в частности, на производство дальнобойного оружия, поставки систем ПВО IRIS-T, ремонтные мощности в Украине, Starlink и украинскую систему военной командной связи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!