'Мы работаем': Зеленский рассказал об 'особой' договоренности с Мерцом по обсуждениям Taurus

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает переговоры с Германией относительно возможного предоставления крылатых ракет Taurus. Однако по итогу договоренностей с канцлером Германии Фридрихом Мерцем некоторые вопросы не будут обсуждаться публично.

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Такое заявление Зеленский озвучил в интервью немецкому телеканалу RTL. "Есть определенные темы, о которых мы договорились не говорить публично. Но я не хочу лгать", – сказал он.

Так, вопрос поставок Taurus Украине действительно обсуждался во время встречи тет-а-тет между Зеленским и Мерцом, добавил глава государства.

"Мы работаем в этом направлении, но я не могу сейчас сообщить никаких подробностей. Я обещал ему это, и я этого держу слово", – сказал президент.

Он также рассказал, что в целом тон отношений с Германией изменился в лучшую сторону:

"Я чувствую, что у нас с Фридрихом очень хорошие отношения. Фридрих – сильный лидер сильной страны. И я очень благодарен, что народ Германии поддерживает Украину".

Зеленский добавил, что говорит с Мерцем не только об оружии, но и о производстве, восстановлении, партнерстве и будущем.

"Сегодня (29 мая. – Ред.) мы сделали первые шаги, подписали соответствующие документы, и я очень надеюсь, что мы сможем мобилизовать для этого финансовые ресурсы. Мы готовы поделиться своими знаниями и достижениями", – сказал он.

Мерц ранее заявил, что передача Украине ракет Taurus вполне возможна, но требует подготовки.

По его словам, украинские военные должны пройти обучение продолжительностью в несколько месяцев, поэтому немедленная поставка не принесет пользы.

Мерц отметил, что военная помощь Украине продолжается и координируется с партнерами в Европе.

По его словам, украинские военные должны пройти обучение продолжительностью в несколько месяцев, поэтому поставки за полгода или год не принесет пользы.

Поэтому Германия сосредоточилась на насущных потребностях Киева. Мерц отметил, что военная помощь Украине продолжается и координируется с партнерами в Европе.

Комментируя критику со стороны РФ из-за своего заявления о снятии ограничений для Украины на атаки западным оружием, канцлер сказал:

"Это их исключительная ответственность – немедленно закончить войну. Украина и западные союзники в последние недели сделали все возможные дипломатические шаги – вплоть до Ватикана. Что еще мы можем сделать? Теперь дело за Россией".

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