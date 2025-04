Не только санкции: в ISW объяснили, как США могут 'надавить' на Россию для установления мира в Украине

Официальные лица США продолжают признавать нежелание российского диктатора Владимира Путина взять на себя обязательство в отношении общего прекращения огня. Они понимают, что одних санкций против России будет недостаточно и Вашингтону нужно готовить новые методы давления на Москву, чтобы склонить ее к установлению мира в Украине.

Такое мнение высказали аналитики американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Они предполагают, что Штаты могут использовать уязвимые места РФ и добиться более прочной позиции на переговорах.

1 апреля агентство Reuters со ссылкой на слова двух американских чиновников, осведомленных с этим делом, сообщило об обсуждении в администрации Дональда Трампа вероятности того, что США не смогут обеспечить долгосрочное мирное соглашение в Украине в ближайшие месяцы, а потому должны готовить новые планы по давлению как на Россию, так и на Украину для достижения соглашения.

По словам этих источников, представители Белого дома признали, что Путин активно сопротивляется усилиям США достичь мирного соглашения в Украине и использовали серию встреч и звонков в выходные 29-30 марта, чтобы обсудить возможные механизмы привлечения России к столу переговоров. Высокопоставленный чиновник США заявил, что администрация Трампа рассматривает возможность введения дополнительных пошлин и санкций против РФ. Другой источник, знакомый с дискуссиями, сообщил Fox News 1 апреля: лидер США считает, что Путин "медленно продвигает" переговоры об общем прекращении огня в Украине, а потому его администрация рассматривает возможность усиления санкций против России, чтобы заставить диктатора сесть за стол переговоров.

Недавно Трамп заявил, что рассматривает дополнительные санкции против российской нефти, а во время пресс-конференции 30 марта сказал, что существует неопределенный "психологический дедлайн", когда Россия должна согласиться на общее соглашение о прекращении огня.

Ранее в ISW уже предполагали, что США или более широкий Запад не могут оказывать максимальное давление на Россию только с помощью экономических инструментов, поскольку текущая и прогнозируемая в будущем экономическая борьба России тесно связана с ее военными потерями на поле боя.

"Поэтому США могут использовать уязвимые места РФ и достичь более прочной позиции на переговорах, продолжая или увеличивая военную помощь Украине, чтобы украинские войска могли продолжать наносить России значительные потери в живой силе и технике", – пояснили аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, специальный представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил о "разочаровании" Трампа, который стремится как можно быстрее закончить войну, и украинским лидером Владимиром Зеленским, и российским диктатором Путиным. Он передал мнение республиканца о том, что Киеву и Москве "придется идти на уступки, если они хотят найти выход".

