'Нет никакого решения на поле боя': посол США при НАТО назвал 'единственный' сценарий завершения войны в Украине и указал на усилия Трампа

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что дипломатическое урегулирование является единственным путем к прекращению войны в Украине. Однако, по его словам, к такому шагу нужно принудить страну-агрессора Россию.

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Также Уитакер подчеркнул, что на поле боя военного решения российско-украинской войны не существует. Об этом посол США при НАТО заявил в эфире Bloomberg TV.

Вторичные санкции как инструмент давления

Уитакер отметил, что ужасающая ситуация на фронте в Украине, где ежедневно гибнут тысячи солдат, требует немедленного прекращения огня. Он подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа предпринимает целенаправленные шаги, чтобы подтолкнуть Россию к переговорам.

Посол пояснил, что одним из ключевых инструментов для достижения этой цели станут вторичные санкции и пошлины. Уитакер объяснил, что они будут направлены против стран, которые продолжают закупать российскую нефть и тем самым финансируют военную промышленность РФ.

"Президент Трамп видит ситуацию такой, какая она есть. Вторичные санкции и тарифы против тех, кто оплачивает эту войну, таких как Китай, Индия и Бразилия, это очевидный следующий шаг, чтобы положить конец этой войне", – заявил Уитакер.

В то же время вслед за Трампом посол США при НАТО признал, что Россия научилась обходить традиционные санкции. При этом он подчеркнул, что удар по основному источнику доходов Кремля – продаже нефти – будет иметь решающее значение.

Роль НАТО и американского оружия

Посол также отметил, что США продолжат обеспечивать Украину всем необходимым для самообороны. Он упомянул о новой инициативе, в рамках которой европейские страны НАТО будут закупать американское оружие и передавать его Украине. По словам Уитакера, это позволит усилить позиции Киева и создать условия, при которых Москва будет вынуждена сесть за стол переговоров.

Что предшествовало

Президент США Дональд Трамп недавно ужесточил ультиматум к России в вопросе прекращения войны против Украины. Американский лидер фактически дал кремлевскому диктатору Владимиру Путину время до 8 августа, чтобы прекратить огонь. В то же время Трамп не исключил, что до истечения срока ультиматума он может провести переговоры с Путиным.

Более того, американский президент неожиданно отреагировал на ядерные угрозы Москвы. Глава Белого дома приказал переместить атомные субмарины, вероятно, поближе к РФ. Также Трамп заявил, что Соединенные Штаты "полностью готовы" к ядерной войне с Россией.

Напомним, спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в ближайшие дни снова прибудет в Киев. Его визит состоится накануне 8 августа – срока, к которому Трамп ожидает заключения мирного соглашения между Украиной и Россией.

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